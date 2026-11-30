近年俄烏戰爭、美伊戰爭爆發，運輸通道安全性躍升為重要考量，世界銀行估計，2030年「中間走廊」沿線貿易量有望增加逾一倍，運輸時間則可縮短約一半。

今年2月以來，荷莫茲海峽面臨極大通航威脅，隨著美伊衝突外溢，紅海一端的曼德海峽也受衝擊。作為繞開中東海峽、也不經過俄羅斯的運輸方案，「中間走廊」戰略價值日益凸顯。

所謂中間走廊，係指一條包含陸運、水運的跨國貿易通道，途經中國大陸、哈薩克、裏海、亞塞拜然、喬治亞、土耳其及歐洲國家，並與大陸「一帶一路」對接，亦稱為「跨裏海國際運輸走廊」（TITR）或者「中歐班列南通道」。

轉運複雜成本高 昔非首選

這條通道因需要多次水陸轉運，且鐵路軌距也不同，還涉及繁瑣的多國協調，過往在成本考量下，並非首選。直到近幾年俄烏戰爭、美伊戰爭接續爆發，通道的安全性躍升為重要考量，僅看中歐班列南通道的運量，就從2023年常態化開行後，呈現爆發式成長。

哈薩克統計數據顯示，跨裏海國際運輸路線2021年貨運量不到100萬噸，如今已近500萬噸，2027年的目標是1000萬噸。世界銀行估計，到2030年，中間走廊沿線貿易量有望增加一倍以上，運輸時間則可縮短約一半。

俄烏戰爭爆發後，北京積極推進這條廊道。2023年10月大陸國家主席習近平宣布支持一帶一路八項行動，第一項即構建「一帶一路立體互聯互通網路」。中方將加快推進中歐班列高品質發展，參與跨裏海國際運輸走廊建設，會同各方搭建以鐵路、公路直達運輸為支撐的亞歐大陸物流新通道。

跨裏海運輸班列 日日開行

由大陸主導，今年9月22日在北京舉行「跨裏海國際運輸走廊高級別會議」，有來自大陸、亞美尼亞、亞塞拜然、保加利亞、喬治亞、哈薩克、吉爾吉斯、土耳其、土庫曼、烏茲別克等跨裏海沿線國家200餘人參與。

會議指出，今年前7個月，跨裏海中歐班列行駛數量成長逾60%。當前跨裏海國際運輸走廊在鐵路、公路、港口及通關便利化等方面仍有不足，在全球地緣政治格局深刻改變、國際物流供應鏈波動衝擊下，亟需進一步加強跨裏海國際運輸走廊在區域和全球互聯互通中的作用。

特別是，會議以與會國家交通運輸主管部門名義共同發布《推動跨裏海國際運輸走廊擴能增效的倡議》、《中歐跨裏海公路運輸指南》等文件，強調加強在便利運輸、跨境聯通、口岸通行等領域的政策與監管舉措協調，降低全程物流成本。大陸發改委區域開放司司長梁林沖11月11日在記者會上披露，跨裏海國際運輸走廊班列已實現「日日開行」。

轉運樞紐 土國砸重金建設

不只大陸，其餘中間走廊沿線國家也相當積極建設這條運輸廊道。尤其是該走廊的歐亞轉運樞紐土耳其，該政府斥資巨額進行相關基礎建設，土耳其交通及基礎建設部長烏拉爾奧盧10月表示，土國境內連接「中間走廊」的線路總長度，包括現有和規畫中的線路，已達2156公里，投資金額將達到471億美元。未來十年內預計帶動1,140億美元經濟產值，每年創造14.4萬個就業職缺。

目前土耳其境內「卡爾斯—厄德爾—阿拉勒克—迪盧朱」鐵路已開工，將為「中間走廊」提供戰略路線。

哈薩克與大陸 設聯合基金

另一個積極參與的途經大國是哈薩克。哈薩克很早就跟大陸簽署相關文件，而今年11月2日哈薩克副總理兼經濟部長朱曼哈林在阿拉木圖會見大陸財政部長藍佛安時，雙方討論設立一個專門用於發展「跨裏海國際運輸路線」的聯合投資基金。初始目標規模最高可達2億美元，並有望在未來進一步擴大。近期各方表態，包含烏茲別克希望中吉烏鐵路對接相關運輸走廊、亞塞拜然也將建設中間走廊作為優先發展方向。

對周邊途經各國而言，「中間走廊」帶來過境運輸、倉儲分撥、港口服務、金融保險、加工貿易等多重收益，無疑是一項重要的商機。

國際貨運代理協會聯合會（FIATA）於2026年10月的米蘭年會中正式發布「多式聯運走廊使用者手冊」，首發案例即聚焦「中間走廊」，也就是跨裏海國際運輸路線，可見這條通道已經成為重要的國際範例。

中亞五國 美深化經濟合作

值得注意的是，亞美尼亞與亞塞拜然在美國總統川普斡旋下簽和平協議，結束近40年衝突，同意建立名為「川普國際和平與繁榮之路」（TRIPP）的運輸走廊。

TRIPP是一條途經亞美尼亞，連結亞塞拜然與其飛地納希契凡的交通運輸走廊，由美國掌握新成立的「TRIPP開發公司」74%股權。這條涵蓋鐵路、公路、天然氣管線與電纜等設施的關鍵走廊，有助亞塞拜然與飛地直接連接，以及推動亞美尼亞進入國際市場。對美國而言，TRIPP計畫將加速稀土等關鍵礦產與原物料運往美國市場。

而美國國務卿魯比歐10月也在美國與中亞外長會（C5+1）上，將跨裏海貿易路線（Trans-Caspian trade route）的基礎建設升級與關鍵礦產供應鏈整合，明確列為華府深化與中亞五國經濟合作的核心議程。

未來中間走廊這條戰略運輸通道是否會成為大國博弈的角力點，值得深入關注。而無論如何，這條通道的戰略價值，已經難以忽視。