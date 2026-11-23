隨著亞馬遜等科技巨頭投資人工智慧（AI）基礎設施的金額快速增加，龐大資金需求讓融資由企業現金流轉向外部資金，發債、私募信貸及表外融資等管道並進。AI產業正由自有現金支應轉入借錢擴張，輝達角色也從晶片供應商轉為AI金融生態組織者，未來AI競爭者可能需兼具科技與融資能力。

AI發債金額狂飆 外界憂未來能否回本

國際貨幣基金（IMF）10月報告指出，2025年超大規模雲端業者資本支出約5000億美元，預計2029年前AI相關資本支出總額將逾4兆美元，雲端業者占近75%。內部現金流愈來愈難滿足其資金需求，融資來源也趨於多元。

國際清算銀行（BIS）3月16日季報指出，公司債一直是超大規模雲端業者的主要融資來源，發債總額明顯增加，多為期限逾5年的長期債。

光亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟及甲骨文發行的投資等級債，至今年10月初已達2181億美元，是2025年全年1073億美元的兩倍多。不過，BIS指出，這些業者的違約避險成本上升，信評較低者尤甚，反映債券供給量大，外界也憂心AI計畫能否回本。

表外融資「影子借貸」 不列入企業資產負債表

超大規模雲端業者也轉向表外融資，常見做法是成立合資公司或特殊目的實體，再透過私募舉債。超大規模雲端業者通常承諾簽訂長期租賃或容量承購協議，等於將一次支付的資本支出，分成好幾年支付的營業費用。BIS稱之為「影子借貸」，經濟上類似債務，卻大多不列於企業資產負債表上。

黃仁勳8月提出的5000億美元AI融資計畫，預計將吸引美國保險公司、 資產管理業者及銀行成為核心投資人。路透8月14日報導，高盛可透過資產管理部門提供次順位資本與私募信貸，投資銀行部門也能將債務配置給私募信貸基金，最終甚至進入公開債市。

金融時報11月11日也說，銀行為擴大放款額度開始購買信用保險，將資料中心貸款2至5成的風險轉移保險業，以借出更多錢，保費高達這部份貸款利潤的5至7成。

這反映輝達融資平台不只靠銀行放款，還試圖建立由私人資本、機構投資人及公開債市共同出資的管道，讓銀行、保險公司及資產管理業者分擔風險。

一旦收入不如預期 違約擔保恐反噬產業

然而，資金繞一圈後仍可能回流成為輝達營收，這種循環融資最為人詬病。輝達還為軟銀能源在俄亥俄州開發、租給OpenAI的資料中心提供最高1050億美元殘值保證，並獨家供應晶片。

不過，黃仁勳否認這是循環融資，表示輝達是運用自身規模與對長期需求的掌握，協助建立長期基礎設施。

問題是若AI需求衰退或業者收入不如預期，貸款違約與擔保責任是否會反噬輝達及金融機構。IMF指，必須評估整個AI生態系隱含的資產負債表弱點。超大規模雲端業者與非銀行金融機構連結加深，銀行也嘗試擴大放款額度，一旦出錯，衝擊就可能循著再融資壓力、擔保觸發等途徑擴大。AI下階段的勝負，恐怕不只較量科技領先，也比資金鏈持久度。