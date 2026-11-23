華爾街希望輝達能為5000億美元融資計畫提供更多擔保。示意圖。路透

財經媒體CNBC報導，該計畫透過機構信貸、保險基金及私人資本融資，讓客戶不必動用自身資產負債表就能擴建資料中心與購買輝達的硬體。

仿效飛機租賃融資 輝達盼出租算力創收

輝達聲明說，其算力是可投資的資產；每個Token（詞元）的成本最低、收益最高、壽命也最長，軟體生態系統CUDA也擁有廣大的承租客戶。黃仁勳解釋，輝達產品廣受採用，可適用於不同模型及工作負載，並在不同客戶與營運商之間轉移，放款機構因此可將算力視為能產生營收、壽命較長的資產來承作融資。

輝達希望仿效飛機租賃的融資市場，將算力租給不同客戶並持續產生收入；但路透10月1日報導，華爾街對晶片與相關基礎設施的估值似乎低於輝達所想，希望輝達能為5000億美元融資計畫提供更多擔保。

輝達說部分交易的殘值保證不超過25%，外界認為這比近日其他AI融資交易的擔保還少。3名知情銀行人士說，輝達可能須為所有交易提供擔保，否則債務就得由投資等級客戶的收入來支應；目前市場仍未準備好將輝達算力當作像飛機一樣值得投資的資產。

目前已有部分企業用晶片擔保貸款，輝達持股的CoreWeave今年稍早以圖形處理器（GPU）為擔保融資85億美元。不過，其能獲評投資等級A3，主要是因有被視為高度可靠的Meta合約付款，凸顯交易仍靠科技企業收入支應償債，有別於輝達計畫。

現金流、付款能力… 放款額度不只看GPU

但GPU不是孤立的抵押品，抵押貸款的利率及放款額度不只由晶片價格決定，關鍵在還款是依靠專案本身現金流、租賃表現、殘值，還是承租人與擔保人的付款能力。美國信用評級機構KBRA報告指出，評估AI算力基礎設施信用風險時，需考慮現金流持續性、合約結構、電力成本、硬體汰換、重新出租能力與殘值、營運商替代性及再融資等風險。

此外，相較黃仁勳說輝達GPU壽命最長可達10年，標普全球評級董事安德魯張說，「我們對這些晶片的價值採保守看法」。銀行界人士說，分歧在目前還沒有足夠數據，讓放款方準確估計GPU數年後殘值並據此放款。Impax資產管理公司經理崔辛卡說，「銀行通常以3到4年的折舊期承作GPU貸款」，投資人放款前可能要求更高利率、更大財務緩衝及更有利的還款保障。

投資銀行高盛5月初報告說，GPU等設備的壽命受限於硬體物理耗損與技術淘汰。即使舊晶片仍可運作，也可能因下一代單位成本的算力效能大幅領先而喪失競爭力。

AI需求一旦降溫 抵押品恐將快速貶值

不過，CoreWeave認為，輝達A100等舊世代晶片的殘值可能遠高於市場預期。舊晶片雖不適合最尖端的AI訓練，仍能在其他算力需求中創造收入。

美國商業媒體資訊報8月底說，部分發行的債務可能以5年或更短時間到期，並透過算力服務產生的現金流迅速償還。這意味著金融機構只要在晶片大幅折舊前靠出租算力的收入收回貸款，就有意願放款，未必要掌握GPU在10年後的殘值。

業界評估，市場從未經歷大規模強制拋售舊GPU，若貸款機構同時拋售，沒人知道3年舊的GPU能賣多少。2至3年的二手GPU正常情況下值新品的一半到3分之2；若多家新雲業者同時陷入困境，買家變少、供給暴增，回收價值就會跌至貸款假設的3分之1。這些都讓人擔心AI需求一旦降溫，抵押品將快速貶值。

黃仁勳離職則是另一變數。他不只是融資平台的擘畫者，憑個人魅力爭取6家企業支持；華爾街日報說，代理執行長柯蕾絲曾反對部分大型交易，主張收緊投資，外界預期輝達可能放緩融資步調。輝達在黃仁勳離職前已要求新雲業者先向客戶收預付款，暫停部分擔保交易。瑞銀估計，若縮減融資支援，市場資金恐減少逾500億美元。