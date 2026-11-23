輝達（NVIDIA）攜手六大金融巨頭，規畫建立AI算力融資平台，長期目標動員超過5000億美元第三方資金。這項計畫不僅為全球AI基礎建設注入新資金，更可能改變台灣AI供應鏈的商業模式，這項平台未來是否會因輝達決策層大地震，尤其是輝達執行長黃仁勳去職後質變，有待進一步觀察。

不過依照這項平台的規畫，確實是一項極有創意的商業模式，過去台廠主要靠銷售AI伺服器、散熱及電力設備獲利，未來能否進一步參與資料中心投資、長期維運及算力收益分配，將成為下一階段競爭關鍵。

資本支出突破瓶頸 供應鏈迎成長

市場分析，輝達推動AI金融化，其核心目的在於突破AI基礎建設資本支出瓶頸。

隨著單座大型AI資料中心投資動輒數十億美元，單靠科技業者自身資金已難以支應快速擴張需求。

透過金融機構引進長期資本，將有助於加速資料中心建置，也讓台灣供應鏈迎來新一波成長機會。

首先受惠的是AI伺服器及ODM（原廠委託設計代工）廠。

這些廠商包括鴻海、廣達、緯創及緯穎等大廠，已經深度參與全球AI伺服器供應鏈。

如果金融資金加速投入資料中心，將有助於支撐AI核心晶片繪圖處理（GPU）所架設的伺服器、整機櫃及系統整合需求，並帶動業者從單純硬體製造，朝機櫃整合、系統部署及後續維運服務延伸。

散熱、電力變重要 受益維護長約

其次，散熱與電力設備的重要性將進一步提高。隨著輝達AI晶片功耗持續攀升，液冷散熱、高壓直流供電、電力轉換及能源管理，已成為資料中心能否順利運轉的關鍵。奇鋐、雙鴻等散熱業者，以及台達電等電力設備供應商，可望隨AI資料中心擴建取得更多商機，甚至透過長期維護合約創造持續性收入。

第三波機會則在資料中心及能源基礎設施。相較伺服器設備，土地取得、電網接入、變電設施及穩定電力供應，往往需要更長建置時間與更大資金。具備資料中心開發、電力工程、儲能及能源管理能力的台灣企業，未來有機會與國際基礎設施基金合作，從設備供應商轉型為專案開發及營運夥伴。

不過，AI金融化並不代表所有供應鏈都能分享融資收益。對多數台廠而言，初期仍以設備訂單增加為主要受益來源；只有具備長期租約、穩定現金流及專案投資能力的業者，才可能進一步分享資料中心營運收益。

資料中心建置風險 台廠仍須留意

此外，金融機構對GPU折舊、設備殘值及AI需求的疑慮，也可能提高融資門檻。一旦算力需求不如預期，資料中心建置延後，台廠仍將面臨訂單遞延風險。