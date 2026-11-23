全球AI軍備競賽正從科技戰場延伸到金融市場。晶片大廠輝達（NVIDIA）日前宣布攜手六大國際金融機構，計畫長期動員超過5000億美元第三方資金，投入AI基礎建設。這筆天文數字背後，值得關注的並非科技公司又要花多少錢，而是全球銀行、保險公司、退休基金及私募信貸機構，正逐漸成為AI產業擴張的重要金主，讓原本集中在科技業的投資風險，開始向整個金融市場擴散。

六大金融機構 涵蓋保險退休基金

輝達8月宣布與Apollo、貝萊德（BlackRock）、黑石（Blackstone）、Brookfield、高盛及KKR等六大金融機構合作，希望將GPU、資料中心及AI算力轉化為可以融資的投資資產。這5000億美元並非輝達直接出資，也不是已經募集完成的資金，而是希望透過金融機構，吸引全球資本持續投入AI產業。

金融圈人士表示，企業擴張向銀行借款，並不是新鮮事，例如航空公司購買飛機、航運公司添購船舶，甚至科技公司興建廠房，都可以透過銀行貸款或發行債券取得資金，但這一波AI融資最大的不同，在於金融機構不只評估企業本身的財務能力，還希望把GPU設備、未來算力收入及長期客戶合約，轉換成可以獨立融資、甚至供機構投資人持有的金融資產。

換句話說，該人士解釋，AI企業可能透過專案公司持有設備、簽訂長期租約，再以未來收入償還貸款。這讓龐大的資本支出可轉嫁到整個金融市場。

而5000億美元可能來自哪裡？除了銀行，可以從輝達的六大合作機構來看。Apollo旗下擁有退休金融服務公司Athene，KKR則透過Global Atlantic布局保險與退休金融市場，貝萊德更是全球大型資產管理機構。這些金融集團掌握的並非只有自有資金，還包括退休基金、保險公司及其他機構投資人的委託資產。

對保險與退休基金而言，長期穩定的投資收益，是滿足未來保單給付與退休金支付的重要條件。如果AI資料中心能透過大型科技公司的長期租約，創造相對穩定的現金流，就可能成為這些機構新的投資選項。

全球AI相關債 規模近5000億美元

事實上，相關資金已經開始流入。穆迪10月發布研究結果指出，美國壽險公司持有的AI生態系相關資產，截至今年第2季較去年底增加2成4，雖然整體直接曝險仍然有限，但部分金融機構對特定科技巨頭的集中風險已逐漸升高。

高盛的研究更凸顯這股趨勢。高盛指出，今年截至8月，全球AI相關債務發行規模已接近5000億美元，其中大型雲端科技公司的直接發債約占4成，其餘來自更廣泛的AI產業生態系。

高盛信用策略研究主管Amanda Lynam指出，這波AI融資的特殊之處，在於規模龐大且可能持續多年，已不再是單一企業短期舉債擴張。她認為，金融市場需要進一步思考的問題，不是AI企業能不能取得資金，而是哪些投資人應該承擔這些風險，以及應該獲得多少報酬。

銀行對相關風險也開始提高警覺，最主要的疑慮，在於作為融資基礎的GPU，究竟可以維持多久的經濟價值。

富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，AI技術更新換代速度極快，一旦新一代晶片問世，舊設備的價值可能迅速下滑。這使得GPU融資不同於傳統不動產抵押貸款，即使設備仍然可以使用，也不代表能維持原有的市場價值與獲利能力。

雖然輝達評估，高階GPU有機會持續創造長達十年的收入。但部分銀行在授信評估時，仍以三至四年的折舊期間衡量設備價值。雙方對設備經濟壽命的認定差異，成為金融機構是否願意長期放款的重要關鍵。

銀行考量風險 要求更高融資報酬

更值得注意的是，部分銀行已經開始選擇性承擔風險。新成立的AI雲端業者Volta計畫籌資約50億美元，摩根大通與高盛雖然擔任融資安排機構，卻僅承銷其中13億美元的貸款，對其餘37億美元的GPU相關貸款並未提供承銷保證。

這筆交易初步提出的到期殖利率超過11%，遠高於一般高評等企業債券，反映市場要求更高的風險補償。

銀行主管指出，金融機構願意協助安排資金，卻不願承擔全部融資風險，就代表正在重新衡量風險與報酬。

黃仁勳突去職 融資市場增添變數

黃仁勳請辭，也讓AI融資市場增添新的不確定性。由於輝達不只是全球AI晶片主要供應商，更透過股權投資、算力採購承諾及部分信用支持安排，協助AI企業取得融資，領導階層出現重大變動，市場關注的不只是輝達股價，更包括現有融資合作及未來資金承諾是否受到影響。

金融圈人士認為，既有合約不會因黃仁勳去職而自動失效，但如果金融機構對輝達未來支持AI產業的策略產生疑慮，可能重新評估相關企業的授信風險，甚至要求更高的融資利率或更嚴格的擔保條件。這次風波也凸顯，當科技巨頭成為整個AI融資市場的重要信用支柱，個別企業的經營與治理風險，也可能透過融資網絡向外擴散。

國際清算銀行（BIS）最新研究也提出警告，部分銀行除了直接借款給資料中心專案公司，也可能同時融資給持有相關債務的投資機構，使不同金融市場之間的風險連結更加緊密。

穆迪則指出，隨著AI基礎建設融資需求快速增加，部分私募信貸將在明年至2029年進入到期高峰。如果未來資金成本維持高檔，或AI算力需求不如預期，財務體質較弱的業者可能面臨再融資困難。

14家台資銀行 完成首宗GPU聯貸

這波趨勢也已經延伸到台灣。中國信託10月宣布完成GMI Cloud新台幣140.5億元聯合授信案，吸引14家台資銀行參與，成為台灣首宗全案由商業銀行團支持的GPU融資聯貸案，顯示國內銀行也開始將AI算力視為新興融資商機。

金融圈人士分析，AI融資並不必然意味著泡沫或金融危機，畢竟大型科技企業仍具備強勁現金流與信用能力，長期算力合約也能提供一定程度的還款保障。但當融資規模持續放大，金融機構便不能只評估AI需求有多強勁，還必須衡量客戶履約能力、設備殘值與風險集中程度。

從科技公司自己掏錢投資，到銀行、保險公司、退休基金與全球資本市場共同出資，AI軍備競賽正在形成新的資金鏈。未來真正的考驗，恐怕不只是誰能生產更多晶片、建造更多資料中心，而是當AI產業的實際收益開始接受市場檢驗，這些資產能否持續創造足以償還債務的現金流，以及最終由誰承擔投資失利的代價。