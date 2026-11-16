美國期中選舉觀測／陸學者憂美中穩定框架鬆動 先求落實既有共識

美國期中選舉民主黨大勝，中國大陸學者認為，這次投票結果反映美國選民對總統川普執政下多項議題不滿，包括伊朗戰爭、高通膨等，既削弱共和黨選舉基礎，也動搖川普要求黨內無條件配合的政治權威；台灣議題方面，大陸學者認為，對台軍售、美台軍事交流及高層互動，可能成為新國會與川普政府交鋒的重點，雙方分歧也可能更加公開。

軍售停滯 國會將施壓

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯受訪指出，對台軍售議題在美國具有兩黨共識，國會對川普政府遲遲未推進相關軍售感到不滿。他認為，雖然川普並未公開宣布凍結對台軍售，實際上已處於停滯狀態，因此新一屆國會最可能優先推動的涉台議題就是對台軍售。

此外，賴清德總統過境美國的安排，自去年夏天以來遲遲未能成行，也不排除民主黨未來將推動相關事宜。這些並不是新的議題，中方也會根據實際情況來應對，讓美國在經濟或安全利益上承受損失，吳心伯稱，「中方很清楚美方的脆弱性」。

北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊表示，如果川普希望透過控制軍售和政治接觸的節奏穩定中美關係，而國會持續推動對台支持，雙方分歧可能更加公開。這種政策不一致會增加台海的不確定性，台灣部分政治力量可能高估美國承諾，北京也會更加關注川普克制承諾的持久性。

他直言，美台安全聯繫若持續升級，會觸及中方核心關切，並削弱中美高層溝通積累的互信。未來兩年的風險管控，將受到這些矛盾的持續考驗。

內政受限 川普轉攻外交

過去兩年共和黨在美國政治的主導地位被終結，吳心伯分析，由於民主黨掌握國會，川普將難以透過立法在內政方面推動政策，只能更多仰賴總統行政命令；即使如此，關稅、移民等政策仍可能受到民主黨牽制，國會也能運用預算審議權，要求川普在特定議題上妥協。在內政施政空間受限的情況下，川普可能會將更多注意力轉向外交事務，試圖透過外交成果留下政治遺產。

今年中美元首會晤後所提出的「中美建設性戰略穩定關係」，曾一度被外界解讀為中美關係穩定的訊號。中國人民大學教授時殷弘表示，儘管這項共識很大程度上只是「修辭性」的，而且很可能不會得到忠實履行，但如今可能面臨大致瓦解，因為川普已不再能為所欲為。

時殷弘認為，北京對民主黨拜登政府有著完全負面的記憶，而在期中選舉之前，則對川普抱持著頑固的幻想。在預算立法方面，國會將對日本等美國傳統盟友採取更加友善的態度，這將使北京進一步感到幻想破滅。

國會掣肘 美中關係添變數

針對美中關係前景，吳心伯相對沒有那麼悲觀。他表示，先前形成的共識多少還是會受到影響，但不會改變雙邊關係的基本面。民主黨既不會主動尋求改善美中關係，也缺乏在經濟及軍事層面加大對抗的能力，但可能會在人權、民主、台灣及經貿等具體議題上向川普政府施壓，包括要求加強對中國的科技限制、反對放寬中國對美投資限制等，使中美關係更加複雜，並增加雙邊關係的波動性。

孫成昊分析，美國國會在對中政策上可能形成雙向制約，既反對增加美國消費者負擔的關稅措施，也反對川普為商業協議放寬技術和安全限制。川普可能會更重視對中經貿成果，強調對等回報，以強硬措辭回應國內批評。未來兩年更可能出現談判與施壓並行的局面。

先求落實 不急著談新協議

對北京來說，是否會把握這段時間盡快推動新協議，或是採取更審慎策略？吳心伯表示，未來一段時間應先確保既有協議有效落實，而非急於推動新一輪談判。他強調，現階段中美關係的重點是優先落實今年兩次中美元首會晤達成的共識，尤其是在經貿領域，包括對等關稅調降，以及貿易、投資委員會等合作機制的具體執行。

孫成昊指出，北京對川普的評估會更加重視履約能力，保持元首和政府間接觸，繼續推進有實際收益的談判，仍符合中方利益。中方可能更傾向於分領域推進，讓具備條件的合作先取得進展，逐步增強雙方對協議落實的信心，並且更看重清晰的項目清單、主管部門和執行時間表，也會加強與國會兩黨、地方及工商界的溝通。