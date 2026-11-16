美國期中選舉觀測／民主黨掌國會劍指輝達 川普對中政策難轉彎

美國期中選舉重劃國會權力版圖，民主黨一舉拿下參眾兩院。輝達創辦人黃仁勳捲入間諜疑雲，又爆出多起婚外情，最終請辭下台，國會可望藉此檢視川普放寬H200晶片輸中的決策，但華府兩位中國問題專家葛來儀與孫韻都判斷，國會能拉高政治成本，卻難讓川普的對中路線大轉彎。美中這段穩定能撐多久、台灣要承受多大風險，才是未來兩年真正的懸念。

脆弱休兵 雙方各自爭取時間

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀將目前美中關係形容為「脆弱的休兵」，雙方都希望維持穩定、避免摩擦失控，因為各有盤算。美國想爭取時間降低稀土供應鏈對中國的依賴，中國則想縮小在人工智慧與半導體的差距，她認為這段穩定對北京較有利。

對於選前五周的川習峰會，葛來儀認為華府所得有限。川普當時著眼選情，希望中國加購美國農產品，但中方並未確認美方所稱每年至少170億美元的採購額，稀土及磁鐵供應也未達釜山協議的總量。她判斷休兵破局的可能性不高，但不排除川普因北京遲遲未兌現承諾，最終對中國大陸國家主席習近平翻臉。

史汀生中心中國計畫主任孫韻則認為，從釜山、北京到華府，三次峰會讓美中進入一段出乎外界預料的穩定期，兩國關係的性質已出現重大轉變。不過她和葛來儀都認為競爭不會就此退場，這波轉變能否延續，還得看2028年後新政府的對中政策。

國會監督 拉高成本難改方向

選後的國會能否左右川普的對中路線？葛來儀指出，新國會可以調查川普政府的關稅決策、半導體出口許可、與北京的談判，以及對台軍援的延誤，召開聽證會要求官員說明，提高決策的政治成本，但不一定能改變政策。民主黨同時掌控參眾兩院，最可能收緊的是先進晶片與半導體設備輸中。

黃仁勳近日捲入的風波，已讓國會找到施力點。他婚外情對象之一是新加坡資料中心業者MegaSpeed前高階主管黃樂，美國情報官員懷疑她受北京吸收，MegaSpeed也涉嫌協助中國取得輝達晶片遭美方調查。眾議院三位共和黨籍委員會主席已要求黃仁勳12月1日赴國會閉門說明，參議院銀行委員會主席史考特也要求他12月3日出席作證。川普去年12月才放行H200晶片輸中，新國會明年1月上任後，輝達將成為調查焦點。

孫韻也強調，外交與國安是行政部門的職責，國會能做的是要求政府提出報告、舉行聽證或展開調查，讓白宮疲於應付。選後國會易手，確實會給川普帶來新的壓力與阻力，但阻力原本就存在；過去一年多，共和黨同時掌握白宮與國會兩院，川普想推的政策仍有不少卡關。選後阻力會增加，要逼他扭轉外交方向，門檻依舊很高。

對台政策延續 川普言論添變數

國會易手對台灣的影響同樣有限。葛來儀指出，國會對台灣的支持延續性高，新的多數黨可能施壓行政部門更及時交付已核准的防衛裝備、更清楚報告對台承諾，或推動「六項保證」入法，但這些都屬邊際調整，美國對台政策的核心仍是戰略模糊。

不過她提到，川普看重的是模糊帶來的談判籌碼，嚇阻反而不是他考量的重點；她更擔心川普的言論傷害台灣，因為從未有美國總統說過對台軍售是很好的談判工具。

美中轉暖未必是福 台灣心防成罩門

對台政策延續，不代表台海風險降低。澳洲前總理陸克文曾示警，習近平追求歷史定位、賴清德總統可能在2028年連任，加上川普任期進入最後一年，將使2028年成為台海最危險的一年。葛來儀同意應強化嚇阻，但認為習近平雖想收回台灣，卻不會不計代價，賴清德連任也不足以讓北京認定對台戰略失敗。習近平從烏克蘭、伊朗戰爭看到，戰爭往往不照計畫進行，入侵一旦失敗，更會動搖中共的執政正當性。她判斷全面入侵的可能性相當低。

孫韻的看法較悲觀，她不認同2027年是危險年份的說法，因為中共召開黨代會的年份一定以穩定為重。但她指出，往前、往後各看十年，北京恐怕再也遇不到軍事干預意願這麼低的美國政府，政策界普遍評估動武的可能性比十年、二十年前都高，只是這類判斷無法精確量化。她直言，美中轉暖對台灣未必是好消息。

孫韻更擔憂心理層面的衝擊。美國不願公開承諾武力協防，最先動搖的是台灣社會的信心。台灣單靠自身抵禦中國進攻的機會有限，一旦認定美國不會來救，選項便所剩無幾。她指出，北京一直有種說法，台灣屆時會趁手上還有籌碼、美國還存善意，開始和中國談統一，這種心理效應最危險。

她認為川普卸任後美國對中政策未必延續，眼下也不是推動重大政策宣示的好時機，建議台灣先凝聚社會共識，外交上以守成為主。只要守住信念與信心，過了這幾年，局勢可能又會出現重大變化。