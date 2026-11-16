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美國期中選舉觀測／川普押注個人外交 民主黨國會成美中和解變數

聯合報／ 本報記者郭崇倫
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平今年已兩度會面，接下來在APEC與G20峰會還有機會再見兩次。圖為習近平（左）與川普（右）9月24日在白宮前合影。歐新社
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平今年已兩度會面，接下來在APEC與G20峰會還有機會再見兩次。圖為習近平（左）與川普（右）9月24日在白宮前合影。歐新社

編按：美國期中選舉結果揭曉，民主黨掌控參眾兩院多數，川普政府大敗，川普第二任期的最後兩年施政走向，勢必影響全球政局。本報期中選舉系列分析最終篇，特別關注美中台三邊關係，深入解讀可能關鍵走向。

今年以來，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平已兩度會面，接下來11月18至19日深圳APEC、12月14至15日邁阿密G20峰會，雙方還有機會再見兩次，一年之內高峰會多達4場。這樣密集的互動，建立在川習能完全掌控國內政治的前提上，2027年1月起，美國將迎來由民主黨主導的新國會，華府與北京達成的「戰略穩定」框架將面臨最大考驗。

對於外交決策，白宮當然比國會有更大的權力，有鑑於川普迄今為止對國會關於中國的建議置之不理，期中選舉結果不太可能改變他既定的做法，而且隨著他會更加關注自己未來的政治遺產，他將會投入更多精力來加強與習近平的個人關係，並鞏固目前美中之間的和解。

如果川普有足夠的政治手腕，將可以把與中國的關係轉化為國內的政治利益，同時以約束自己黨內強硬派的方式，化解危機。可是按照川普的個性，很可能與國會衝突而告終。

國會無法推翻川習所達成的協議，但它可以增加執行這些協議的政治成本，譬如國會可以發傳票給大公司主管，強制要求他們出席聽證會，藉此調查涉及美中戰略競爭的科技外流。

近日輝達傳出的中國女間諜疑雲，就是國會將主動介入的事例。民主黨參議員華倫緊咬著輝達向大陸出口先進人工智慧晶片一事不放，黃仁勳也在風波延燒之際辭去輝達總裁、執行長及董事職務。由於國會親台議員占大多數，新國會勢必也會催促對台軍售、推動美台軍事合作，恐將觸及美中協議的紅線。

不過民主黨重新在國會掌權，諸事如麻，中國問題未必會在他們的外交政策議程中占據優先地位，伊朗戰爭、對以色列援助，以及烏克蘭停戰，樣樣都比對中政策重要。

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