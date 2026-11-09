專訪／國會收不回關稅大權 川普最後兩年貿易戰恐更猛

民主黨一舉拿下參眾兩院，依憲法握有關稅權的國會換手，美國總統川普掀起的全球關稅戰會不會就此踩煞車？聯合報獨家專訪彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員、美國國務院前首席經濟學家鮑恩（Chad P. Bown），他直言「不會」，情況甚至可能更糟，國內立法受制後，貿易反而成了川普最後兩年少數還能自己作主的領域。以下為第一人稱專訪內容：

國會修法難過否決門檻 關稅路線不變

美國憲法雖把課稅與管理對外貿易的權力交給國會，但國會數十年來陸續透過《1962年貿易擴張法》第232條、《1974年貿易法》第301條等立法，把相關權限授予總統。川普過去20個月就是靠這些授權課徵關稅。

要改變局面，國會必須修法收回授權，還要有足夠票數推翻總統否決，也就是參眾兩院都取得3分之2多數。因此這些授權不會消失，川普仍會照自己的意思運用。

國會「應不應該」收回權力，和「能不能」收回，是兩個問題。我認為國會當然應該通過法案、限縮總統權力，但這會發生嗎？不會。

國內立法癱瘓 關稅恐成川普唯一武器

傳統上，期中選舉後國會改由反對黨掌控一院或兩院，立法就會陷入癱瘓，但川普課徵關稅並非透過立法，而是透過行政命令。如果他在其他國內議題上都受到國會牽制，唯一還能做的可能就是改變貿易政策。我們都知道川普偏好的方向是愈來愈多的關稅，如果貿易是他任期後半段唯一能掌控的事，原則上情況還可能變得更糟，關稅甚至更高。

如果川普的對外經貿政策改變，也不會是因為期中選舉，而在一路以來影響政策的那些因素，其中最關鍵的就是與中國的關係。

中國握稀土籌碼 美中談判難有突破

美國對中國的關稅如今已大幅降低，原因是中國手上握有極大籌碼。中國在2025年限制稀土和永久磁鐵出口，讓美國乃至全球汽車產業幾乎停擺。在各國找到替代供應來源前，既無法大幅提高對中關稅，談判中也很難要求太多，美國戰略儲備和企業庫存都不足，中國一旦斷供，全美汽車廠可能停工。

這說明了川普與中國大陸國家主席習近平今年5月在北京、秋季在華府兩場峰會為何成果有限。5月中方承諾多買農產品和波音客機，但數據上還看不到太多購買證據；秋季峰會幾乎沒有新承諾。美中貿易休戰明年1月到期，有人期待雙方擴大成包含投資的全面協議，但我認為可能性不高。目前雙方談的只是成立小型「貿易委員會」，也許調降約300億美元非敏感性中國商品的關稅。

大規模投資更難實現。華府兩黨都不歡迎中國資金來美設廠，就算川普本人想要，下一任政府也可能推翻。換作是中國大企業，也不會想砸50億美元蓋工廠，等到準備投產時，卻被政治人物下令關閉。

供應鏈去中化不易 台廠赴美像買保險

美國要的投資主要還是會來自盟友，川普要求日本、南韓及台積電等台灣企業大舉赴美投資，對中國卻沒有同樣的做法。決策者也希望降低對中國的依賴，形成一套排除中國的供應鏈，但這非常困難。即使成品改從台灣、越南進口，裡面往往仍有許多關鍵零組件來自中國；要在中國以外另建供應來源，成本高昂，還得動用過去從未用過的補貼與產業政策。

對台灣來說，赴美投資不全是壞事；即使不談地緣政治，台灣也面臨颱風、地震、乾旱等風險，在別處設廠就像買保險一樣。

台灣站在AI浪潮最前線，經濟高度與AI產業綑綁，缺乏多元化可能削弱台灣應對變化的能力，且變化通常是台灣無力左右的。例如，美國、歐洲或中國的投資人若對AI前景的看法出現重大轉變，台灣就可能受到波及。把頂尖人才和投資都集中在單一產業，未來可能讓台灣暴露在過高的風險中。

期中選舉後，川普手上的關稅授權不會消失，未來兩年也不會因國會換手而收手。台灣若想拖過川普任期、等下一任總統再談，風險在於川普政府若認為你沒有履行承諾，可能祭出報復，其他國家已有前例。無論是對美談判，還是產業過度集中，台灣決策者都必須及早準備。