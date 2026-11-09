專訪／跛腳鴨不必在乎代價 國會拉不住川普 外交走向更難測

美國期中選舉落幕，民主黨奪回參眾兩院，總統川普進入任期最後兩年，外界關注他會不會淪為跛腳鴨、轉向外交放手一搏，牽動俄烏、中東與台海局勢。聯合報專訪美國外交關係協會（CFR）資深研究員林賽（James M. Lindsay），他認為雖然民主黨拿下參眾兩院，國會也難以約束川普，川普受到挑戰只會加碼，任期最後兩年可能比前兩年更具破壞性。以下為第一人稱專訪內容：

國會難約束川普 受挑戰只會加碼

外界常認為，總統進入任期最後兩年，國內立法推不動，就會把重心轉向外交，爭取歷史定位。我不認同這種說法，也沒看過有系統性研究證實這一點。至少就川普而言，他不會因為任期進入倒數就收斂，破壞性作風只會延續下去，即使民主黨奪回參眾兩院，國會也沒有能力約束他。

首先，美國的立法制度本來就讓國會難以迅速採取行動。眾議院法案通常只需過半數支持，但參議院受冗長辯論限制，許多法案必須取得60票才能進入表決程序。民主黨未能在參議院取得60席，推動法案勢必得爭取共和黨議員支持，而多數共和黨人恐怕不願限制同黨籍總統。就算法案闖關成功，總統仍可行使否決權，國會要推翻否決難上加難。何況憲法、法律及總統職位本身的優勢，都讓白宮在外交上握有很大行動空間，有時不必取得國會同意，也能推動政策。

直接立法既然難以奏效，國會只能尋求間接手段。一種是拿總統想通過的法案當籌碼，但川普沒有非靠國會不可的重大立法議程，國會很難和他討價還價。

另一種是拉高總統的政治代價，國會的種種動作多半意在改變輿論風向，讓白宮感受到壓力，有些總統會因此調整政策或說法。我不認為川普是這類總統，他對民意和華府氛圍的在意程度，恐怕不如記者和評論家想像。

再者是川普的政治風格。1994年期中選舉失利後，柯林頓總統改採「三角策略」，主動吸納共和黨的福利改革與平衡預算等主張，兩年後順利連任。川普不會走這條路，他一向是受到挑戰就加碼，不會退讓。一般談跛腳鴨，都說總統什麼都做不成，不過換個角度看，跛腳鴨不必再顧慮政治代價，因為下次選舉他不在選票上。

川普對盟友的態度 將影響國際局勢

川普以不可預測自豪，他是二戰結束以來唯一一位深刻懷疑美國傳統外交路線的總統，有時甚至把盟友看成比部分對手更具威脅。他也講得很清楚，希望改善與俄羅斯和中國的關係，也認為美國最親密的盟友在許多地方妨礙美國謀取他眼中的國家利益。

最後兩年他會怎麼做，也要看其他國家的動作和國際情勢的變化。總統影響外交，不只在於決定採取什麼行動，也在於選擇不做什麼。以俄羅斯為例，俄國總統普亭若進一步展開所謂灰色地帶混合戰，川普會如何回應，甚至會不會回應，是許多觀察人士的疑問。

俄烏與中東 兩大戰場考驗川普

川普過去數月已經透露他願意逆勢而為，違逆美國整體民意，也違逆共和黨支持者的民意，在俄烏問題上最明顯。國會以跨黨派方式通過葛蘭姆制裁法案，要逼俄羅斯結束戰爭，議員原本預期川普會實施制裁，結果他豁免了這些制裁，民主黨人和許多共和黨人極為不滿。

美國國內對以色列的態度也正在轉變，即使民主黨掌握下一屆國會，我認為黨內議員當中仍會有人堅定捍衛以色列的生存權，爭議會集中在美國該力挺到什麼程度。前美國駐日大使伊曼紐今年稍早訪問以色列時，就主張重新評估美方立場，特別是軍事援助，大致透露了民主黨的思考方向，這個議題很可能成為國會辯論的焦點。

伊朗方面，川普政府選前暗示期中選舉後可能恢復軍事行動，這是已決定重啟戰事，還是想藉戰爭威脅迫使伊朗讓步，目前還不清楚。今年春季的「史詩怒火行動」原預期四至五周結束，美軍雖大幅削弱伊朗軍力，戰術成果卻沒能轉為戰略優勢，荷莫茲海峽至今陷於爭奪，油價未降。若要再次動武，川普必須想清楚這次為何能成功。

中國犯台可能性低 川普反應最難料

川普和普亭將赴中國出席APEC會議，並與中國大陸國家主席習近平舉行三方峰會，會不會變成外界所說的「雅爾達2.0」，只有時間能證明。習近平可能擔心國內經濟，願意與美國妥協，也可能認為川普疏遠盟友、在國內失去支持，自己只要按兵不動就能得到想要的。

至於台海情勢，美國國安圈過去幾年普遍認為，2027年將是美中關係特別艱難的一年。不過我認為中國入侵台灣的可能性比較低，習近平若決定2027年就要解決台灣問題，比較明智的做法是升高對台壓力，不會貿然入侵。

但這也不是一定的，2022年2月華府的共識是普亭只會咬下烏克蘭一塊領土，結果判斷錯誤。真正的未知數在川普身上。美國國防戰略會怎麼寫，我很清楚，但北京若真對台採取侵略性行動，川普會如何回應，我無法預料。