美國期中選舉觀測／期中失利不收手 川普外交關稅照樣說了算

美國外交與關稅權屬於總統，對川普而言，他不會因為任期進入倒數就收斂，破壞性作風只會延續下去，民主黨雖奪回參眾兩院，國會也沒有能力約束他，雖說川普已成跛腳鴨，但正因如此，他不用連任，也不必顧慮政治代價。

最迫切的外交議題，就是是否要再度與伊朗開戰。川普雖然威脅選後就開戰，但是副總統范斯秉川普的指示，已致函伊朗方面，表示願意和談，川普心中清楚，這次期中選舉失利，與伊朗戰爭導致的油價高漲，離不了關係，如果再開戰，恐怕還是討不了便宜。

國會雖然可通過限制撥款、發起調查，或強行就限制總統戰爭權力進行表決等來制約川普，但無法強制他結束戰爭。2020年國會就曾通過限制對伊朗動武的決議，結果遭川普否決，國會也無力推翻。不過民主黨的極端左翼（如社會民主主義），以及共和黨的極端右翼（如MAGA），選後會在反對對伊朗用兵上達成一致。

同樣兩黨一致的，則是在對烏克蘭的支持。國會以跨黨派方式通過葛蘭姆法案，要逼俄羅斯結束戰爭，結果川普反而豁免了制裁，要俄羅斯釋出柴油，現在還要歐洲買俄羅斯的天然氣，這讓民主黨人和許多共和黨人極為不滿。

新國會很有可能強推新一輪對烏克蘭的經濟和軍事援助，由於支持烏克蘭的議員遍及兩黨，很可能取得推翻總統否決所需的3分之2絕對多數票，成為川普第二任期內的首樁政治挫敗。

川普掀起的全球關稅戰會不會就此踩煞車？不只不會，情況甚至可能更糟，國內立法受制後，貿易反而成了川普最後兩年少數還能自己作主的領域。不過美國對中國的關稅如今已大幅降低，原因是中國手上握有稀土等極大籌碼。

有人也許期待，中國能夠來美投資，藉以抵銷貿易逆差，但國會兩黨都不會歡迎中國的投資設廠，川普剩下兩年任內的外國投資，主要還是會來自日本、南韓與歐洲盟國，川普也會向台積電等台灣企業提出投資要求。