美國期中選舉觀測／民主黨若重掌國會 川普跛腳後會迎來全面對抗嗎？

民調機構皮尤研究中心10月中公布調查顯示，55%美國民眾預期民主黨將在11月期中選舉拿下眾議院。屆時民主黨可望調查川普總統、家族及其政府，甚至不排除彈劾總統與內閣官員，白宮恐陷入長期政治攻防。不過，川普女婿庫許納8月私下會晤眾院民主黨領袖傑佛瑞，外界解讀為白宮已在試探選後合作，顯示兩黨仍有交易空間。

傳票調查 鎖定川普家族財富

自1970年「立法重組法」以來，眾院各委員會經費與幕僚原則上由多數黨與少數黨按3分之2比3分之1分配。民主黨若奪回眾院，將掌握更多預算延攬律師、前檢察官等人力，並有權調查、發傳票，矯正其所稱川普政府普遍存在的貪腐與濫權。

川普家族財富快速增加將是優先調查項目。眾院監督暨政府改革委員會民主黨人估算，川普重返白宮第一年光從海外款項就進帳22.5億美元。民主黨若奪回眾院，加州眾議員賈西亞可望出任該委員會主席，並主導對川普家族的調查。

其他可能引發攻防的案子包括：川普親信魏科夫與庫許納未正式加入政府，卻擔任首席和平談判代表；長子小川普婚禮派對部分資金來自與克里姆林宮關係密切的俄國寡頭；詐騙政府3800萬美元的安養院業者史瓦茲，花近百萬美元遊說後獲川普特赦。

民主黨雖不排除三度彈劾川普，但美聯社分析，川普首任兩度遭彈劾均獲參院判無罪，再次彈劾分量恐不如以往，民主黨較可能集中彈劾內閣成員。

路透也引述知情人士報導，民主黨傾向以聽證、傳票及文件調閱鎖定川普周邊企業與金融公司，而非立即彈劾，以免耗盡國會精力，又讓川普自塑為黨派攻擊受害者。

參院選情 牽動攻防與合作

關鍵可能還在參院選情。閣員與聯邦法官任命、條約批准、彈劾定罪都須參院同意，參院多數黨也決定哪些法案付諸表決。國會山莊報指出，參院民主黨人正尋找籌碼，要在選後逼防長赫塞斯下台。

民主黨揚言卡住白宮6月提出的緊急國防經費及12月11日到期的國防部常態經費。維吉尼亞州聯邦參議員凱恩說，赫塞斯離職有助緩解僵局，促成兩黨合作通過國防法案；民主黨也私下放話，撤換赫塞斯有助填補陸軍部長等五角大廈關鍵空缺。

知情人士曾告訴紐約時報，庫許納會晤傑佛瑞的時機，凸顯川普身邊的人清楚民主黨可能掌控眾院，想趁變局前建立合作關係。兩人討論住房、移民及高生活成本等議題，庫許納還建議傑佛瑞與白宮幕僚長威爾斯見面。

傑佛瑞表態，共和黨唯有在生活成本議題上讓步，民主黨才可能合作。但紐時分析，川普今年拒簽兩黨住房法案，對移民協議也一再反悔；在共和黨掌控兩院下，川普大多繞過國會施政，雙方妥協機會渺茫。

即使民主黨贏得眾院，傑佛瑞還得在維持政府運作，與黨內要求對抗川普、甚至三度彈劾之間取得平衡，讓兩黨合作前景蒙上陰影。