美國期中選舉觀測／期中選舉關鍵看川普 六大問題左右兩黨國會命運

編按：美國期中選舉攸關國會控制權，亦牽動川普政府剩下兩年的施政空間，面對變局各方該如何做因應？本報一連三周推出系列專題，結合數據揭密、專家學者重量級專訪與深度分析，帶讀者全面洞悉這場左右全球局勢的關鍵選戰。

美國期中選舉將在11月3日登場，眾議院435席全數改選，參議院改選3分之1；路透社與益普索10月22日至26日民調顯示，民主黨以53%對44%領先共和黨9個百分點，外界普遍看好民主黨奪回眾議院，參議院則陷入拉鋸。美國總統川普剩下兩年任期能推動多少政策，關稅、對中、援烏與印太布局如何走，都取決於選後的國會版圖。對仰賴美國市場與安全承諾的盟友，包括台灣在內，華府政策能否延續也將面臨考驗。

Q1川普兩年前靠經濟與移民勝選，為何兩張王牌如今都失靈？

伊朗戰事推高油價，川普的關稅政策又讓選民把物價上漲歸咎白宮，當年的經濟優勢成了共和黨最大的包袱。移民仍是川普相對較強的議題，卻已不足以替共和黨加分，邊境非法入境人數大幅下降後，執法重心轉向境內，7月不到一周內就有3人在與移民及海關執法局人員的衝突中喪命，強硬手段引發反彈。

為穩住選情，共和黨只能重打治安牌鞏固基本盤，但對經濟焦慮的中間選民效果有限；民主黨則把選舉塑造成對川普施政的不信任投票，只要物價壓力未解，執政黨就難以扭轉逆風。

Q2為何參院之爭比眾院更攸關川普的歷史定位？

參院握有法官任命的同意權，法官享有終身任期，即使川普卸任，仍可能持續影響移民、墮胎與選舉等重大議題。皮尤研究中心也指出，司法任命是總統政治遺產的重要一環。相較之下，眾院的預算與監督權主要影響川普剩餘任期內的施政，參院則攸關他能否繼續擴大保守派司法布局。不過，民主黨即使奪回參院，也未必能全面扭轉川普的政策，因為多數法案須取得60票才能終止冗長辯論、進入後續表決，若無共和黨議員支持，難以推動重大立法。

Q3選區重劃為何成為兩黨攻防焦點？

各州依慣例每十年根據人口普查重劃選區，上一次是2020年普查後。川普去年要求德州共和黨提前重劃，加州民主黨隨即以自己的選區劃分反制，掀起一波重劃大戰。

今年有9個州啟用新選區，除加州與猶他州外，其餘7州劃分方式有利共和黨。若新選區發揮預期效果，共和黨最多增加15席，民主黨也可能增加6席，代表共和黨至多淨增9席。不過重劃也有風險，共和黨把支持者分散到更多選區，順風時能多拿席次，逆風時各區優勢都可能縮成險勝，只要少數選民倒戈，就可能一口氣丟掉好幾席。

今年選情對共和黨不利，連川普2024年大勝15個百分點以上的選區，共和黨及友好團體都得投入經費防守，靠重劃多拿的險勝選區處境只會更危險。

Q4共和黨的危機從何而來？

共和黨手握選區重劃、募款與基層組織等籌碼，最大隱憂卻是川普本人。1984年創刊、因預測精準備受華府倚重的選情分析機構庫克政治報告形容，川普的聲望從不受歡迎一路惡化到「具放射性」，選情如同「紅色暗流」，將把大批共和黨人拖下水。川普的低迷聲望還會激起民主黨選民的投票意願，庫克政治報告發行人沃特去年就判斷，共和黨即使靠選區重劃多拿幾席，也難以抵銷其他選區的流失。

面對逆風，愈來愈多共和黨候選人在伊朗戰爭等不得人心的議題上與川普拉開距離，共和黨策士海伊認為這是很自然的反應。但切割也有代價，近6成共和黨選民把投票視為力挺川普，候選人切割太多恐失基本盤，緊跟川普又難爭取中間選民，陷入兩難。

Q5反川普就足以讓民主黨重新贏得選民嗎？

期中選舉向來是懲罰執政黨的選舉，資深民主黨策士索斯認為，不論民主黨怎麼做，共和黨都得付出代價。但民主黨自身形象不佳，好感度只比共和黨略高，光靠反川普未必能說服中間選民。紐約州眾議員蘇奧齊便主張把焦點拉回生活成本，這也成為民主黨近來的選戰主軸。

除了選戰主打的議題，民主黨更深層的分歧在於路線。進步派要求更敢與川普對抗，溫和派則希望別嚇跑選民，雙方在這次選舉的表現，將左右2028年的黨內走向。

Q6國會罕見退休潮，會如何改變期中選舉版圖？

現任議員坐擁知名度、募款網絡與選區服務的優勢，一旦離任，選區少了現任者坐鎮，競爭往往更激烈。庫克政治報告分析指出，空缺席次最容易受全國政治氣候左右，兩黨候選人都缺乏知名度時尤其如此。

今年共和黨眾議員退休人數明顯多於民主黨，2018年也曾出現類似局面，當年民主黨在期中選舉大舉翻盤。內布拉斯加州第2選區的共和黨議員貝肯退休後，該選區就成為民主黨最有機會翻轉的席次之一。不過選舉專家提醒，退休人數本身無法預測哪一黨會拿下眾院，全國選情才是關鍵。