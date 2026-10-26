地緣變局／川普務實交易 我陷美中共管風險

本周（10月26日起）中共召開20屆五中全會，在人事處理部分最受關注的是解放軍高級軍官的異動，這牽涉到今後共軍高層與美軍的互動與台海方向的應對。就現有情況檢視，中美兩軍在「建設性戰略穩定關係」架構下，「責任分擔、共管台灣」將是未來一段中美台互動模式。

簡單說，在中共海空兵力增強後，美國對台政策也出現微妙變化，面對習近平要求美國支持兩岸「和平統一」的攻勢，美國過去所採取的「戰略模糊」已受到挑戰，尤其在川普的交易務實型模式下，台灣正面臨中美前所未有的管控風險。

中美上將會晤 美方態度放軟

可從兩件事看出，一是8月底9月初在加拿大舉行的印太國防軍司令會議，這是‌中美兩軍戰區級指揮官在台海方向上首次面對面（過去是視訊）雙邊會晤，解放軍出席的是東部戰區司令員楊志斌上將，美軍出席的是太平洋司令部司令帕帕羅上將，兩人均為第一線作戰最高負責人。

這項會議事前十分保密，會前沒有任何公開消息預告，會後雙方才各自通報，但細節不多。雙方主要商討‌維持美中軍方高層溝通管道，以降低誤判風險，促進兩軍之間安全且專業的行動‌。

也就是說，面向台海一線作戰的共軍東部戰區主官與美軍太平洋司令交流，就是要在台海裝上「安全閥」，為第一線部隊建立直接溝通管道，避免誤判引發衝突。‌‌

但回看兩年前，帕帕羅與這次會晤態度似截然不同，帕帕羅上任以來頻對共軍放狠話，還稱美軍會參戰台海，「華盛頓郵報」2024年6月報導，美軍印太總部司令帕帕羅受訪稱，一旦共軍進攻台灣，美方將實施「地獄景象」戰略，以大規模無人裝備（飽和攻擊），把台海變成「無人地獄」（讓渡海的共軍痛苦不堪一個月）。

而這次與楊志斌的會晤，帕帕羅十分低調，通報內容少、沒有針對性的言論外，美方釋出的照片還看出帕帕羅笑臉盈盈地與楊志斌合影。是帕帕羅變了？還是他的言行反映了美軍當前的狀態？有分析指出，美伊戰事讓外界看到美軍彈藥產能不足，全球兵力部署力不從心，美軍在西太不得不採取務實作法與共軍協商台海管控。

中朝對峙美日 台海角力浮現

第二件事是北韓入局。北韓朝中社10月7日發文警告美國，文中說美國對台軍售的首批兩架F16C/D戰機抵台，是美國破壞台海和平的又一例證，美國在別人家門口埋炸彈，卻硬說是為了安全。文章還強調台灣問題是中國內政，任何外部勢力無權干涉。文章質疑美國是否有能力同國力強大的中國進行正面較量，還稱台灣海峽的不穩定就是美國的危機。

以前北韓警告美國都是美韓軍演、美國制裁北韓、美國偵察挑釁等。可是這一次，竟然是因台灣問題而警告美國。

10月6日路透記者詢問大陸外交部就兩架F16C/D抵台一事有何回應？外交部發言人郭嘉昆就一句話：「中方堅決反對美國向中國台灣地區出售武器的立場是一貫、明確的。」

對照大陸發言的克制，距北韓遙遠的台灣問題能讓其激烈反應著實讓人看不懂。隨著中朝關係回暖，大陸將全面協助北韓的經濟建設，兩國又有軍事同盟條約，在當前中美關係穩定下，改由北韓出聲警告或是一種策略，而北韓警告的對象甚至也暗藏日本，在台海問題上，「中朝同盟」對抗「美日同盟」出現若隱若現的可能。

台灣目前的處境恐已被美國當成交易而交由中美兩大國共管，美國務卿魯比歐在9月習近平訪美前於聯大說，21世紀的世界往哪走，國際秩序能不能穩得住，未來全部由美中關係決定。台灣問題就是重大事務之一。

其實台灣該擔心的是，向美國交了台積電、阿拉斯加的天然氣等巨額「保護費」卻可能得不到保護，一如沙烏地阿拉伯，即便深度綁定美國，但面對「拖鞋軍」青年運動攻擊，美軍一旁納涼。但最可怕的是，今天與你是盟友，明天跟你的敵人變好友，美國解禁俄羅斯柴油、豁免多項制裁，歐洲、烏克蘭憤怒地質問美國：「說好的一起制裁呢！？」