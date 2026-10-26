地緣變局／美中表面回暖 埋4大變數

10月25日是抗美援朝（我稱韓戰）紀念日，每年此時前後，大陸除了官方各種紀念活動、研討會外，更少不了電視電影或紀錄片鋪天蓋地的播放。但今年比較特殊，不僅官方紀念活動未見，電影電視劇也少了許多。正如大陸外長王毅所說，因為今年是「中美關係的大年」。

中美兩國元首習近平和川普，今年已經會晤兩次，兩人即將在11月亞太經合會（APEC）第三度碰面。前兩次川習會氣氛佳，互動熱絡。中美關係轉好，所以這個唯一在正規戰打敗過美國的「抗美援朝」故事就得先藏著掖著。

9月川習達成8點成果共識，中方列出的第一條是大陸最核心的戰略定位‌：「同意構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。今年5月，川普訪華，雙方已同意構建「中美建設性戰略穩定關係」。現在則是在此關係架構下加了「尊重、公平、對等」6字。

其實這6字就是過去8年來，美國對中國展開一系列貿易戰、科技戰、輿論戰下，中方反擊後所得到（要求）的結果。這6字也是2021年3月楊潔篪在安克拉治對布林肯說「你們沒資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話」，以及中方多次重申「談，大門打開；打，奉陪到底」的濃縮。

1953年9月毛澤東在「抗美援朝的偉大勝利和今後的任務」的大會說：「美帝國主義者很傲慢，凡是可以不講理的地方就一定不講理，要是講一點理的話，那是被逼得不得已了」。當年中共志願軍進入北韓，美軍節節失利，志願軍硬是把美軍從鴨綠江畔打回到38度線，才逼得美軍回到談判桌簽下停戰協議。

美期中選舉結果 牽動對中政策

美中近兩年的互動，再度印證毛澤東這句「美國人打不過就談判」的本性不變。但中方讓美方同意構建雙方「建設性戰略穩定關係」，這個關係能維持多久還是看美國何時會變。

樂觀一點的分析說，至少可維持到川普本屆任期結束（2029年1月）；悲觀一點的說賞味期剩不到半個月，即11月3日美國期中選舉。如果共和黨敗選，川普提前跛鴨，擁有國會優勢的民主黨勢將全力反撲，川普與習近平先前達成多項共識恐被民主黨破壞，甚至川普自己也可能重新回到全面反華。

這段期間中美關係是否生變，觀察重點有四：對美方來說是中方的稀土供應與農產品採購（主要是黃豆）；對中方來說則是，美國何時放行對台軍售，與對中國高科技封鎖的力度或人工智慧（AI）的爭奪。

近2個月，中美各有退讓但也各有堅持。退讓的部分，如中方已採購美國黃豆，大陸國有貿易商10月上旬已購入8至10船美國黃豆，估計共52萬至65萬噸。這是9月華府川習會後，中方首批大規模的美國黃豆採購。

此外，雙方在經貿部分達成300億對300億美元的對等降稅安排，還建立了貿易理事會；在禁毒合作共識部分，雙方司法部門宣布抓捕一些嫌犯；兩隻大熊貓「平平、福雙」也在9月27日送抵亞特蘭大；兩邊也已約好11月專門要坐下來聊一次AI；以及140億美元的對台軍售仍未放行等。

從AI技術到軍事 雙方各有盤算

上述是中美彼此退讓達到的階段性緩和，不過，雙方的摩擦與對抗仍不時出現。10月3日，美國財政部長貝森特在一場電視節目上公開說，美國不會向中國開放人工智慧技術。他還指控中國的開源大模型利用蒸餾技術偷取美國尖端技術。美國稱中國仍未開放稀土供應，仍依兩用物項嚴格管制稀土。

再是10月19日起，美日在日本西南島嶼舉行大型聯合演習，且美軍把兩套新型武器首次部署到距台灣僅110公里的與那國島。分別是機動反艦飛彈發射系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），以及機動防空系統「陸戰隊整合防空系統」（MADIS）。在距台灣如此近的地方部署射程可達185公里的飛彈，針對性不言可喻。

大陸也有動作，大陸商務部、科技部16日公告，擬修訂「中國禁止出口限制出口技術目錄」，增列AI、生物醫藥、太陽能等3個領域共40項關鍵技術，並同步對相關技術實施出口前登記管理。當中AI禁止出口的部分，包括利用中國大陸核心資料進行訓練後提供服務的大模型、專門或者主要用於國家關鍵資訊基礎設施、國防軍工、核心政務等高敏感場景應用，達到高性能水準的智慧體等，此舉多少也有防範美國之意。

中美關係看似回暖，實則各有盤算。在美國的期中選舉前，雙方都會維持相互友好的局面，即便在11月17日深圳的APEC峰會期間，川普與習近平的三會應該也不至於出現僵局。

貿易休兵到期日 料成關係轉折

但中美關係何時會出現轉向，觀察點有二：一是美國何時全面放行對台軍售，這是大陸最關切的核心問題，習近平已多次勸阻川普，如果美國說一套做一套，那將是中美關係再起波瀾時。

第二個觀察點是明年1月10日的雙方貿易休戰協定延長之日，屆時「中美大年」已經過完，雙方也到了重新檢視各自達成多少貿易承諾的期限，再加上美國期中選舉結束，美國重新檢視對華政策將是非常可能的事。