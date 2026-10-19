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中朝關係增溫／大賺俄烏戰爭財 平壤變繁華

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

據韓國銀行7月31日評估，北韓實質國內生產毛額（GDP）在2025年成長3.5%，連續第三年成長。受惠於俄烏戰爭軍售、稀有金屬出口及竊取加密貨幣，卻也埋下北韓貨幣貶值、物價飆漲等隱憂。

新建萬戶屋 勝過洛杉磯

華爾街日報6月7日指出，今日北韓與過去判若雲泥，尤以菁英聚居的首都平壤為甚。食客以手機掃碼付款，街頭奔馳中國製電動車。光是去年，平壤就新建1萬戶住宅，比洛杉磯或芝加哥還多。

2022年爆發的俄烏戰爭讓俄國成為北韓大金主。隨著俄國軍火耗竭，轉向平壤尋求蘇聯時代的砲彈，北韓得以把庫存換成現金、糧食援助與先進軍事技術。

彭博經濟研究8月6日分析，北韓2022至2025年的海外收入最高可達220億美元，約為前四年的4倍。彭博引述戰略暨國際研究中心（CSIS）估計，對俄收入最高約140.2億美元，包括彈藥91.2億美元、重型火砲23.8億美元、彈道飛彈12.7億美元、派兵8.49億美元及其他4.03億美元。

對俄國軍售 有如中樂透

韓國國民大學教授蘭科夫說，「北韓目前比過去35年任何時刻都強。」他形容對俄軍售如同「中了樂透」，重獲北京支持則像一份可靠的退休金。

大陸海關7月21日公布的數據顯示，今年上半年中朝貿易額達15億美元，年增19.6%，創2017年聯合國全面制裁以來新高；北韓對陸出口成長54.1%，其中以用於武器與半導體的鎢占比最高。

不過，北韓對陸貿易逆差也達8.5億美元，年增2.2%。韓國先驅報7月20日說，北京去年起將鎢列入出口管制，鎢價飆升讓北韓獲得意外之財。

駭客攻擊是另一項收入。區塊鏈分析公司TRM實驗室4月30日報告指出，北韓駭客今年前4個月已竊取5.77億美元，占全球加密貨幣駭客竊案的76%，尚不含未曝光的案件。

日益市場化 體制受衝擊

繁華背後藏著隱憂。美國韓國經濟研究所（KEI）研究員布朗去年10月指出，朝鮮圓在金正恩執政前八年以匯率穩定著稱，如今一年內貶值逾半，通膨飆升、美元化擴大，新法也難以把日益市場化的民眾拉回社會主義體制。

長期貿易逆差、軍售與駭客收入不透明，加上外匯流入私人口袋，都削弱國家對經濟的控制。

布朗認為，平壤繁華街頭背後，是政治有韌性、經濟卻脆弱的政權。

澳洲羅伊國際政策研究所評論平台7月14日刊出北韓問題專家貝納爾的分析指出，問題不在北韓是否更富裕，而在財富代表什麼。北韓近來收入多仰賴對外關係與特殊地緣情勢，而非國內生產力，且很大一部分可能轉用於軍事現代化；平壤是坐享一時橫財，還是打造能抵禦衝擊的韌性經濟，將決定這波成長能否持久。

烏克蘭戰爭證明，北韓大量軍備對陷入衝突、或無法循正常管道購武的國家極具吸引力。只要制裁持續鬆動，北韓恐將武器外銷擴及俄國以外，成為更穩定的武器出口國，實現外匯來源多元化。

經濟變韌性 不利美談核

這對美國與盟友構成更嚴峻的政策困境：經濟更有韌性的北韓，上談判桌的壓力更小，也有更多資源維持核武與軍事現代化。

平壤 俄烏戰爭 北韓

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