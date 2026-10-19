中朝關係增溫／新鴨綠江大橋 通向中朝新紀元

就在美國總統川普對外表示可能與北韓領導人金正恩會面之際，閒置12年的連接中國遼寧丹東市與北韓新義州市的新鴨綠江大橋，在10月15日正式通車。中國總理李強透過視訊致辭表示，中朝是山水相連的社會主義友好鄰邦。當前，在兩黨兩國最高領導人戰略引領下，中朝關係正在進入新階段、開啟新篇章。

中共總書記習近平今年首個出訪國家選在北韓，偕政治局常委蔡奇前往平壤與朝鮮勞動黨總書記金正恩會面，短短一個月後，中共政治局常委王滬寧又訪問平壤出席《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年紀念招待會，朝鮮勞動黨政治局常委、總理朴泰成也赴北京出席相應活動，兩黨高層往來相當密切。

與金正恩會談時，習近平強調三個「不會改變」，包含：「無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變；對金正恩總書記同志領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變；維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變」。

除了這三個「不會改變」，他也提到雙邊關係「四點堅持」，表態大陸願同北韓擴大經貿、農業、建築、科技、醫療衛生等務實合作，雙方要以邊境口岸全面復通、民航航班和國際客運列車恢復運營為契機，擴大人員往來。新華社並指，金正恩說將推動雙方在經貿、基礎設施、科技、人文等廣泛領域的交流合作取得新發展。

中朝貿易 回升疫前水準

據統計，2025年中朝雙邊貿易額比上年增長26%，達27.35億美元。日經新聞稱，這已恢復至新冠疫情前2019年的大致水平。大陸對北韓出口的產品中，醫療相關產品的增長較為明顯。2025年平壤等地有多所大型醫院相繼竣工，部分尖端醫療設備可能依賴於從大陸進口。

朝俄走近 與陸迅速破冰

此前2024年由於北韓加深與俄羅斯軍事合作，大陸與北韓關係一度降溫。2025年則雙方關係迅速破冰，不僅金正恩赴北京出席九三閱兵，貿易額也實現兩年來首次增長，而2026年前8個月貿易額則達19.74億美元，又比2025年有所增長。

大陸與北韓今年在互聯互通上也有不少進展。首先是3月12日「中朝國際列車」恢復通車，3月30日雙方空中航班恢復。而早在2014年就已竣工，但因北韓一側沒有相應配套建設而一直未能通車的新鴨綠江大橋，也傳出有望年內通車。

美國自由亞洲電台7月分析美國商業衛星拍攝的影像後指出，位於北韓境內的新鴨綠江大橋相關區域，已完成多棟建築的鋼骨結構與屋頂工程，其中包括物流倉庫、行政設施、海關與保安建築等。

隨後韓聯社9月20日進一步引述消息人士透露指出，當日有人看到一輛由黑色篷布遮蓋的重型卡車駛過新鴨綠江大橋。新鴨綠江大橋一度傳出有望於10月6日中共和北韓建交77周年之際啟用。這座橋全長3公里，為四線道，大陸方面投資約為22億人民幣。

不過直到10月14日大陸才透過新華社宣布新鴨綠江大橋將於15日通車，大陸外交部發言人毛寧表示，該大橋是兩國互聯互通重要設施，將進一步促進兩國經貿交流和人員往來。

陸影響力 體現美朝關係

北京與平壤的密切關係，不僅在經貿和人員往來、交通連結方面，還體現在北韓對美關係的影響力上。

2018年至2019年，美國總統川普跟金正恩3度會晤（2018年6月於新加坡、2019年2月於河內、2019年6月於板門店）前，金正恩都與習近平有過先期會晤或者事後會晤進行通報（2018年3月於北京、2018年5月於大連、2018年6月於北京、2019年1月於北京、2019年6月於平壤）。

值得注意的是，這段期間習近平多次向金正恩提到「半島無核化」，但目前已不再有這種提法，尤其是2026年6月習近平對北韓的訪問，所有活動的中共通稿都沒有提及，甚至連「朝鮮半島」都付之闕如。而5月北京川習會後美方發布的事實清單提到，川習二人確認朝鮮無核化的共同目標，但大陸外交部僅稱「在半島問題上的立場和政策保持連續性、穩定性」，未再提無核化。

此外，俄烏戰爭後，俄羅斯與北韓雙邊關係進展神速，金正恩在新冠疫後首度出訪是2023年9月赴俄，隔年6月俄國總統普亭暌違24年訪問北韓，當年北韓方面開始向俄烏戰場派遣兵力協助俄國。外界也高度關注北京對平壤影響力是否弱化。

連結俄國與北韓雙方的圖們江大橋於今年9月7日正式通車。大陸最關心的是，這座橋對於大陸船隻行駛圖們江航權到底有沒有影響？大陸觀察者網指出，這座橋（距水面）高度大約為8至9公尺。

從已公布的照片看，新橋高度大致與現有鐵路橋（建於1959年）相當。單從技術層面看，這並不會改變貨船通過這一河段的條件。

發聲涉台 北韓表態挺陸

中朝雙方則持續支持對方的國家主權立場，據公開資料，金正恩於2023年12月首次提出放棄統一路線，這項主張直到2026年才透過修憲正式法制化——南韓政府於今年5月公布的北韓新憲法全文證實，「祖國統一」等表述已從憲法中全面刪除。中共外長王毅8月19日在首爾與南韓外長趙顯會談時，提及「樂見韓朝兩個國家逐步邁向和平共處」，隱含附和北韓對朝韓關係的立場，引發南韓方面向北京提出嚴正交涉。

北韓則在10月7日罕見就台海議題向美國發出警告，將矛頭指向近期首批抵台的美製F-16V戰機，批評華府持續對台軍售及軍事支持，正在升高台海緊張局勢，並警告美國應三思，是否準備好為了台灣安全與北京正面對抗，以及能否承受相關後果。在川普表達想與金正恩會面之際，頗有藉此動作提高大國博弈戰略價值意味。

整體看來，朝鮮半島的局勢持續變化，在北京越發默認平壤的核武國地位以及平壤對於朝鮮半島分裂狀態的新立場（將南韓視為最敵對國家）之際，未來任何新的重大轉變都將面臨更大的地緣政治衝擊。