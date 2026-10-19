核武現狀重塑／從「尊敬的女兒」到「偉大的嚮導」 金主愛接班地位確認

北韓領導人金正恩2022年11月攜女兒金主愛現身洲際彈道飛彈試射後，父女一同在官媒曝光度日增，金主愛聲勢有超越母親李雪主與姑姑金與正之勢，南韓國家情報院（NIS）研判金正恩正長期且有計畫地培養她為第四代接班人。

金主愛在2022年11月首次亮相時，朝中社等官媒主要使用「尊敬的女兒」的溫情稱呼，隨著公開露面次數增加，官媒開始提升其地位，稱為「尊貴的子弟（千金）」，2024年3月平壤官方媒體開始使用「偉大的嚮導（hyangdo）」，此詞在北韓通常專門用於最高領導人，外界解讀為確立接班人地位的信號。

金主愛雖無任何官方頭銜，但她曝光程度足見其分量。日經新聞分析，2022至2024年，金主愛幾乎每隔一天就會出現在北韓電視台中，2025年起更出現在陪同父親訪問北京等外交場合。

經濟學人1月8日也說，核武是北韓武力象徵，金主愛與核武同框意在提升其權威；文中引述南韓官員認為她最可能接班，但不排除是掩護真正的男性繼承人，待其成年、完成學業後以長子身分接班。

NIS退休官員崔洙容2023年11月下旬引述北韓消息人士說，金正恩之子不像父親與妹妹豐腴，蒼白且瘦弱，完全不像曾祖父金日成，金正恩似乎因此不願讓其露面。在北韓領導家族，外貌像金日成被視為掌權的資產。

提前曝光也有利於政權轉移。紐時引述分析家看法，金正恩直到父親金正日2008年中風後才被確立為繼承人，外界一度質疑其過於年輕；讓金主愛提早亮相，意在避免重蹈覆轍。

再者，NIS指金正恩體重約140公斤，心血管疾病風險高，而這正是其父祖死因。提前布局可避免血腥繼承，也能告訴美韓「我的繼承人有的是時間，你們卻受4到5年任期限制」。指定女性接班人，也可展現北韓現代、自信，超越父祖輩僵化的父權繼承。

但北韓父權根深蒂固，部分觀察家質疑社會能否接受女領導人。金正恩任內雖有多名女性出任要職，如崔善姬任外相、金與正位居權力核心，但金主愛的子女將隨父姓，外戚接班有其困難。

金與正也是變數之一。她掌握安全機構，具有威望，對軍方高層而言比金主愛更可預測，屆時北韓出現政變或由金與正攝政的可能性更大。金與正雖同樣面臨父權難關，仍較金主愛可信。

金與正2014年11月出任勞動黨中央宣傳鼓動部副部長，長期擔任兄長的首席形象官，掌管通訊社、廣播與文化藝術部門。2020年是她地位轉變的一年。華盛頓郵報指出她成為兄長副手，主管對南韓事務；同年8月，南韓防長鄭景斗在國會證實，她已出任勞動黨中央組織指導部第一副部長，國情院也證實金正恩將部分權力下放給包括她在內的資深官員。

衛報引述時任南韓國會議員河泰慶說，金與正負責對美韓政策，形同兄妹共治。華府智庫史汀生中心研究員李敏英告訴路透，金與正過去只是胞妹、禮賓或隨行人員，如今北韓民眾相信她不只是助手，還主導對南韓強硬路線，成為實質決策者。

金主愛曝光率提高恐與李雪主與金與正的權力角力有關。智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）2023年3月分析，隨著金與正權力坐大，李雪主可能有意制衡，表明自己的子女才是真正繼承人。

不過，金與正今年2月晉升勞動黨總務部長，重返政治局候補委員之列。美國有線電視新聞網（CNN）2月26日指出，此舉鞏固她的核心地位。相較金主愛沒任何正式頭銜，金與正有名有實。

智庫「北緯38度」認為，金與正雖有資歷與白頭山血統，但考量北韓政權交替須兼顧革命世代傳承，她更可能被定位為過渡期的攝政或監國，而非最終繼承人。