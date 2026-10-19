核武現狀重塑／川金再會？美朝各有算盤

美國總統川普10月12日公開表示，預計11月中旬展開亞洲行的期間，有可能與北韓領導人金正恩會面。然而，考量到美國11月有期中選舉等國內外因素，北韓又因俄烏戰爭獲得大量財富，川普顯然比金正恩更需要會談，致使北韓未必會如川普所願。

川普8月16日在社群媒體表示已下令縮小美韓「乙支自由護盾」聯合軍演的規模，部分原因為「我與金正恩關係非常好」。智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）韓國事務主任車維德分析，縮減演習給川普機會表明確實想會晤金正恩。

選舉將近 川普急求外交突破

川普急於與金正恩會面，恐與美國永不停歇的政治行事曆有關。曾在拜登政府任職的艾伯特8月26日說，多數國家有休養期，此時選戰政治不主導議程；美國政治體系的金錢與媒體卻靠全年無休的選戰才能持續運轉。

11月登場的期中選舉將決定川普剩餘兩年任期的權力大小，川普支持率已成選舉關鍵。隨著美伊衝突成為沉重包袱，烏克蘭與加薩議題仍懸而未解，紐時10月8日民調顯示，川普支持率僅剩37%，不支持率卻有60%。

正因美伊衝突難解，讓川金會政治價值迅速提高。艾伯特說，新一輪峰會提供川普可掌控、具象徵意義的勝利，向電視前觀眾展現和平締造者形象的絕佳機會。在2018年川金新加坡峰會後，46%的美國人認為會談提升川普形象，有助於共和黨當年在參議院淨增兩席。

如今的幕僚較首任幕僚更難影響川普，可能讓川普認為更容易達成協議。在2019年河內峰會，北韓提議廢棄寧邊核設施換取美放寬部分制裁，但時任國安顧問的波頓主張平壤先完全棄核與大規模毀滅性武器，美再解除經濟制裁，並說服川普，導致談判破裂。華盛頓大學韓國研究中心主任河永哲說，「川普可能認為少了這些限制，此次能與金正恩達成協議」。

甚至，川普也有意藉由北韓施壓南韓。河永哲說，「由於南韓不願在伊朗戰爭與美合作，以及韓國對美投資進度緩慢，川普可能有意向韓國施壓」。半島電視台分析，藉由拉攏金正恩施壓南韓是川普典型的外交手段。

籌碼充足 金正恩不急著談判

與金正恩會面也能離間中俄朝之間關係。捍衛民主基金會7月報告指出，中俄朝「侵略軸心」在2019至2025年間共有600多起合作紀錄。川普此時拋出川金會，頗有降低平壤與北京、莫斯科交好的味道，讓平壤成為華府對北京斡旋時的籌碼。

不過，北韓不急著走上談判桌。平壤已證實即使因新冠肺炎而封鎖邊境並陷入極端孤立，依舊能維繫其政權，而俄烏戰爭又降低依賴北京經濟，輸出武器與派兵又換取俄提供實質經濟利益，今日地緣政治處境遠較2019年更有利，足以待價而沽。

美政論刊物外交政策8月27日分析，金正恩的長程外交政策就是拖到各國體認與擁核的北韓共存為事實。俄國2022年與北韓磋商，已證明換取物資無須棄核的做法有效。中俄朝合作掏空國際制裁機制，平壤不急於與華府談判，反進一步聯手中俄持續侵蝕制裁機制的效力。

金正恩也藉由冷淡回應管理川普的認知。路透8月21日說，平壤試圖建構一個首爾遭到邊緣化，日本為主要軍事對手的美朝互動架構；北韓過去與美國會談不但空手而回還被迫讓步，如今不急著談判反而維持戰略主動，加上其於2023年將擁核入憲，也讓川金會的前提建在不能談判核武之上，與過去維持模糊不同。

去核化鬆動 恐改寫東亞局勢

事實上，去核化這一詞在9月底川習會上似乎不見蹤影，去核化多年來一直是朝鮮半島外交重心，將之遺漏讓川普與北京立場更接近，也是推動川金會的一環。北京定位自己為居中牽線者。

南韓總統李在明在9月底聯大上提出先凍結北韓核武與飛彈發展，中期削減，長期達成無核化；南韓官員8月下旬也說南韓作為當事人必須在美朝對話中有一席之地，凸顯害怕南韓因川金會而邊緣化。

美國波士頓學院訪問學人武春康10月7日分析，川金會想簽署軍備管制協議，必須在兩者間取得平衡：其一，向北韓保證不發動第一擊；其二，美國願意冒本土城市遭核武攻擊的風險保衛首爾，所謂「以西雅圖換首爾」；兩者難以兼顧，反而可能促使南韓自行擁核。

美智庫「北緯38度」、布魯金斯研究所警告，一旦美國承認北韓擁核將嚴重打擊全球核不擴散機制的可信度，此舉會在美日、美韓同盟製造新裂痕，也讓日本、台灣、印度等盟友重新評估美國安全承諾。