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美元資產信心降／陸黃金戰略 加速人民幣國際化

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

國際局勢動盪，中國近期透過香港積極布局國際黃金市場。香港9月中發布首個五年規畫，確定黃金為切入點，構建大宗商品交易生態圈，推動黃金交易相關清算系統、倉儲、供給和基礎建設協同發展。這背後是北京強化人民幣國際化重要戰略，同時牽動全球黃金市場。

北京為何鎖定黃金？一般而言，要讓人民幣成為主要定價貨幣，除期貨合約，還需主要生產國、貿易商和終端買家願意改變長期形成的報價、融資和結算習慣，而石油、鐵礦石等涉及複雜實體貿易關係，難度高。黃金既是商品，也是金融資產和央行儲備資產，黃金金融中心只要提供夠好的交易、倉儲、清算和融資服務，便能吸引國際資金。

對北京來說，香港在黃金戰略上很關鍵。中國有充足黃金消費、交易和儲備需求，香港擁有全球最大離岸人民幣資金池，又允許國際資金自由進出。因此，香港作為連接大陸人民幣資產和國際投資者的橋梁作用突出。

目前香港主要動作有三：一是基礎設施建置，香港黃金中央清算及結算系統已於7月試營運，並與上海黃金交易所完成首階段實物聯通。二是人行明確將提高外匯儲備在香港的資產配置比率，意味中國現有3.4兆美元外儲可望用於支持香港黃金市場。三是港交所正開發人民幣黃金期貨合約，目標建立「發行—使用—投資—回流」的離岸人民幣閉環。

長期而言，這對全球主要影響包含：強化「石油—人民幣—黃金」閉環，中東產油國收取人民幣後可在香港金庫直接兌換實物黃金，繞過全球銀行金融電信協會（SWIFT）系統，提升人民幣在全球結算與大宗商品定價的話語權；其次是改變全球黃金定價權的版圖，香港可望與新加坡的區域競爭中取得先機。北京積極介入現貨與衍生品市場下，中長期將對國際金價形成支撐。

黃金 人民幣 戰略

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