美元資產信心降／台外匯存底集中美元 另有考量

美債殖利率維持高檔，全球中央銀行重新盤點美元資產與黃金的比例。世界黃金協會今年調查顯示，七成四的資產管理者預期，未來五年全球外匯存底的美元比重將下降，超過八成預期黃金比重提高。當其他央行考慮分散配置，台灣超過6000億美元的外匯存底，是否仍維持高度集中美元的策略，成為下一個十年的問題。

根據央行最新公布，台灣8月底外匯存底6019億美元。副總裁嚴宗大去年底曾在立法院表示，其中美元計價資產占比近八成；央行長年持有黃金423公噸，多年來變化不大。這顯示台灣央行外匯存底的組成，尚未跟進部分央行增持黃金的腳步。

不過，財經官員表示，台灣持有大量美元資產，有實際的資金需求。據央行今年發布的貨幣政策檢視報告指出，台灣對外貿易及投資使用美元的比重約九成，外資進出台灣也主要透過美元。外資大量匯出時，央行需要能立即動用的美元穩定匯市；美債市場規模大、容易變現，還可作為緊急融資的抵押品。因此，即使其他資產的報酬更高，美債在外匯存底中仍有難以取代的地位。

金融圈人士認為，台灣與美國的貿易、投資及金融往來緊密，對美國資產的持有，不能只用單一年度的投資報酬率衡量；反過來說，若大幅減持美債，也可能引發市場對台美關係的解讀。美國財政部將台灣列入匯率政策觀察名單，官方及民間要調整美國資產部位，也得考量政策與市場反應。

銀行財管部門分析，央行大量持有美債，固然有「雞蛋統統放一個籃子裡」的風險，然而從報酬角度看，央行與一般投資機構的差別，在於央行不必為追逐短期價差頻繁賣債，只要持有至到期，債券期間的價格起伏不一定會成為實際損失。反之，在高利環境下，央行反而可以享受穩定長期的報酬。

至於黃金，據了解，由於黃金沒有孳息空間，加上價格波動更甚以往，因此央行內部對增持黃金一直興趣缺缺，更認為「不如美債」。

市場對美債的態度確實也非一面倒轉空。台新銀行主管認為，債券殖利率升高，反為固定收益資產創造配置機會。對需要長期持有債券的央行而言，舊債到期後以更高殖利率再投資，有助增加往後的利息收入，美債殖利率上升未必全是壞消息。

因此，外界認為，央行較可能調整的是新資金投入速度與到期債券的再投資期限，例如提升美國短債的買入量，而非調整各種資產的持有比重。央行總裁楊金龍今年初面對立委關切債券風險時，也表示外匯存底債券部位將動態調整。

金融機構的曝險同樣值得注意。央行最新公布的本國銀行國家風險統計顯示，今年6月底國銀對美國直接交易對手的外國債權超過2200億美元，占全部外國債權突破三成，居各國之首。顯示美國利率、美元與資產價格變化，高度影響銀行海外部位。

銀行主管表示，台美雙方投資、市場均有深度連結，從金融業的角度來看，很難降低美國曝險部位。對一般民眾來說，星展銀投資總監辦公室建議，若採取平衡型投資組合，可配置5%到10%黃金，增加分散效果。

至於持有長天期美債的投資人，應檢視自己能否持有到期，否則建議以短債為主，避免受到生活所需貨幣匯率影響受到損失。