美元資產信心降／全球央行拚避險 轉向聚焦黃金

隨著地緣政治風險升高、外界對美元資產信心動搖，加上美國將金融制裁當成外交武器，凍結他國海外儲備資產，促使各國央行重新看重黃金。

美債突破40兆美元激化美元信用與利息負擔，驅使全球央行出現「去風險化」儲備重組。部分國家央行大幅增持黃金並移回實體控制，也透露出全球儲備體系正從美元單極加速走向多元資產配置。

這波央行購金潮中，包括印度、中東、波蘭、中國等，都持續增持黃金。波蘭央行大幅購金以因應俄烏衝突的不確定性。印度展開「黃金回國」運動，以提升資產的實體控制權。

金價今年2月底創下每盎司5187.36美元新高，之後一度回落至4000美元左右，10月8日仍達4128.9美元。金價飆漲與地緣政治衝突、美國債券市場不安有關。

紐約梅隆銀行分析師8月也說，官方部門持續買進、投資人興趣重燃，凸顯黃金抵禦通膨、匯率與地緣政治風險的價值。

流動性受限 不易迅速變現

不過，黃金雖無信用風險，有助於資產負債表的長期韌性，但波動性極高。國際貨幣基金（IMF）7月9日報告指出，黃金僅能提供有條件的避險與分散效益，不適合放在儲備中負責應急的流動性部位。

相較於外匯儲備受發行國司法管轄，存放在國際金融體系之外的黃金原則上較不受資產凍結或支付限制影響，因此愈受重視；但這種防制裁效果，是以大幅犧牲流動性為代價，使其不易迅速變現。

關鍵在於託管安排。黃金存放愈接近國內金庫，愈不易受外部法律或作業干預，但也愈難立即動用，很難迅速換成外匯或用於國際支付、市場干預，實務上幾乎喪失流動性。

增持成趨勢 分散海外存放

世界黃金協會（WGC）調查也反映這趨勢：9%受訪者過去12個月增加國內存放量，高於去年的5%；10%已分散海外存放地點，高於去年的2%。未來12個月，7%計畫增加國內存放，9%計畫分散海外存放地點。

荷蘭中央銀行則在分散風險之餘，更著眼流動性。其9月2日宣布，因地緣政治動盪加劇，3月至8月間已將約86公噸黃金儲備由紐約與渥太華移往全球實物黃金交易中心倫敦，以提高可交易性，強化危機應變準備。

相較之下，俄國卻因戰爭帶來的財政壓力，反向出售黃金。德國之聲8月6日指出，俄國今年以來大量出售黃金儲備，籌措現金填補龐大預算赤字。

截至7月初，俄國黃金儲備為2282公噸，較年初減少約43.5公噸，降至2022年2月全面入侵烏克蘭以來最低。其趁金價高檔拋售恐已籌得逾50億美元。顧問公司Macro-Advisory分析師威佛表示，俄國拋售的黃金多半由財政部透過國家福利基金（NWF）賣出，而非央行。俄國入侵烏克蘭後遭制裁，買不到美國與德國公債，黃金遂成為NWF自2022年初起可購買的資產之一，也是其重要流動性資產。

俄財政壓力 賣金暫時補洞

事實上，俄國於2023年就將美元、歐元及其他西方貨幣自財政儲備的貨幣結構中剔除，改以人民幣與黃金持有，目標比重分別為60%與40%。

威佛估計，NWF總值約1500億美元，其中約500億美元屬流動資產，賣金正是為了補充這部分。克里姆林宮不希望這筆緩衝縮水，以免引發金融危機揣測、削弱地緣政治地位。

威佛也指出，俄國是全球最大黃金生產國之一，可向國內生產商購金，相對快速補回存量。

不過，彼得森國際經濟研究所經濟學家里巴科娃指出，油價才是決定俄國戰爭能支持多久的關鍵。油價高時，俄國財源充裕、借錢容易，國內金融體系也較健全；一旦跌到每桶60或40美元，就會立刻陷入危機。換言之，賣金只能暫時補洞，俄國財政的命脈仍在石油。