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美元式微論升溫／債務破40兆美元 AI難解美財政赤字

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

儘管美國財長貝森特寄望人工智慧（AI）帶動經濟成長、擺脫聯邦債務挾制，但受減稅等因素影響，預算赤字持續擴大、債務不降反升，利息支出也大增。就算發行更多國債，投資人也會要求更高的殖利率。債務不斷攀升又可能減緩經濟成長、加劇通貨膨脹，重創美國信用並鬆動其全球經濟霸權。

隨著美債8月突破40兆美元，貝森特說必須透過經濟成長擺脫困境。路透專欄作家麥基佛9月28日評論，貝森特假定AI能大幅提升美國生產力、薪資及稅收，藉此中止預算赤字，扭轉債務占國內生產毛額（GDP）占比持續上升的趨勢。國會預算處（CBO）估計，這項占比10年後將達120%，30年後恐升至175%。

不提高稅率恐難解決赤字膨脹問題。儘管總統川普寄望關稅，但美國最高法院2月20日裁定總統川普引用《國際緊急經濟權力法》課徵對等關稅違法後，華盛頓郵報8月18日估計聯邦收入將減少約2500億美元。

麥基佛也說，川普首任將企業所得稅率由35%下調至21%，企業所得稅占聯邦總收入的比重從1990年代的10至12%跌至今日的9%；CBO評估，大又美法案將使2026年至2035年間聯邦收入淨減少近5兆美元。

布魯金斯學會研究員里德爾8月20日說，「不斷要求減稅、擴大福利、增加國防投資，以及社會保險與醫療保險缺口日益嚴重卻拒絕解決，必然造成美債飆升」。提高稅收是解藥之一，卻很少選民願為赤字而增稅或削減福利。華郵引述分析師看法，債務快速膨脹讓國會2025年設定的41.1兆美元法定舉債上限明年初恐觸頂。

美債攀升也讓投資人要求更高的報酬，10年期公債殖利率9月一度升破5%，30年期則處於數十年來高位。布林莫爾信託主管巴恩斯說：「市場對美國公債需求仍在，問題在殖利率要多少。」

利息支出恐因此膨脹。半島電視台報導，美國2026年已有19%的聯邦稅收用於支付利息，10年內升至20%，30年後達50%。利息支出增加擴大財政赤字，想靠舉債解決問題恐陷入惡性循環。美國無力解決龐大且持續擴大的財政赤字，讓信評機構穆迪2025年5月16日將美國信用評等自最高的Aaa調降至Aa1。

半島電視台引述專家警告，國債問題恐需數年才能解決，還可能波及數個世代，甚至波及全球市場。

財政赤字 債務 國債

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