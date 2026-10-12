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美元式微論升溫／民間取代政府 美市場風險加劇

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

儘管日本仍是最大的美國公債海外持有國，但日本10年期公債殖利率9月攀上30年巔峰，讓資金開始回流國內，持有的美國公債也從4月的1.2兆美元降至7月的1.1兆美元，而中國大陸7月持有量也降到18年來最低。官方買盤留下的空缺，可能由外國民間投資人接手。

由於過去10多年來日本公債殖利率近乎於零，讓日本成為美國公債最大持有者，然而公債殖利率在9月初攀升至3%卻扭轉這一趨勢。

截至8月22日，日本投資人已淨售187億美元的海外債券。路透9月3日引述金融諮詢與資產管理公司拉扎德主管韋德納說法，日圓債券如今變得更有吸引力，讓日本投資者重新配置資金。

瑞穗銀行策略師中島正之說，日本公債殖利率上升，吸引力相對提高，促使資金由海外資產轉回固定收益市場。日本公債殖利率達3%，同時期美10年公債殖利率上升1個百分點，差距縮小逾100個基點。

Axios 9月18日分析，為避免美國制裁，北京過去十年也持續減少投資美國公債。美國2022年凍結俄國資產更加速該趨勢，許多國家開始考慮是否將財富存放於美國。隨著外國政府減少購買美國公債，避險基金與其他民間投資人正填補空缺。

布魯金斯研究所研究員米萊西-弗雷蒂8月20日印證該趨勢。在全球金融危機後，外國官方投資人持有美債比重持續下降，外國民間投資人取代為較大的持有群體。但這不代表外國投資人全面撤離，而是由結構性因素驅動的漸進式再平衡。外國持有的美債總額以美元計仍在增加，民間需求增加的幅度，絕對金額上已超過官方需求下降的幅度。

更值得注意的是外國投資人結構的改變：規模較小但相對穩定的官方投資人重要性下降，規模更大、組成更多元且對市場更敏感的民間投資人成為主要持有群體。

這代表美國公債市場更容易受風險情緒與地緣政治衝擊影響，特別是美國與主要盟友關係緊張，盟友又是美國債券最大外國持有者；避險基金等較敏感的民間投資人持有量增加，恐讓市場在劇烈波動時出現快速拋售。

美國借貸成本與金融穩定，正面臨比過去更高的外部市場風險，從而凸顯穩健的財政在抵禦波動時的重要性，而這正是美國弱點，畢竟聯邦預算赤字已達1.9兆美元，債務又持續上漲。外國債權人占美國總債務比重，由1970年代的5%已上升為2025年的32%，這意味著美國國家收入很大一部分，以利息的形式流入海外。

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