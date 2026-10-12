美元式微論升溫／美債不再是避風港 資金尋出路

儘管各國與外企承諾投資美國，但多數只為取悅白宮，資本其實正另覓落腳處。紐約時報9月16日引述康乃爾大學教授普拉薩說法，「地緣政治因素與美國將美元武器化，促使各國央行與其他官方投資者試圖分散風險，減少依賴美元資產」。

美財政部出手護盤 仍難解結構問題

雖然財長貝森特9月15日在國會聽證仍對美國金融體系的信譽有信心，說公債標售運作順利，美元在全球交易的占比也依舊強勢；紐時卻說美國經濟主導地位開始出現裂痕，債券市場是最明顯的例子。投資者擔憂聯邦債務攀升，購買公債時要求更高收益率，債券殖利率因此飆升。十年期公債殖利率10月1日飆升至5.342%，創2002年以來最高。

貝森特9月9日在南方衛理會大學談匯市干預與擴大公債買回時，還說投資人不懂美國經濟潛藏力量，其握有不對稱資訊，歡迎投資人對賭，9月10日卻出手護盤，買回10至20年後到期的公債52億美元。紐時稱此舉為公債市場注入需求，拉抬價格並壓低殖利率。

護盤卻止不住跌勢。彭博9月23日報導，原本兩種長天期債券買回上限為20億美元，財政部8月19日宣布「至少加倍」一度讓市場預期規模很大，結果9月9日公布上限僅60億美元，不如預期讓公債價格下跌。

國際金融協會9月23日解釋，這類「金融工程或許能暫時緩解，卻無法解決債務攀升的結構性成因」。德意志銀行策略師曾格警告，60億美元不足以創造投資人期待的效果，未來若不持續擴大買回規模，恐引發長債賣壓並推高殖利率。

債務難解、殖利率飆升，加上美元武器化與政策反覆，恐削弱美國避險的吸引力。美國長期財政的動搖，又讓部分國家思考投資美國明智與否。華盛頓郵報8月18日說，由於通貨膨脹、美伊戰爭及全球債務上升等問題促使投資者拋售美國公債。

管理挪威主權基金的挪威央行投資管理公司9月1日致函挪威財政部，提議將公債持有占比由70%調降至50%，美國公債隨之下調12.2個百分點，轉而購買收益率較高的其他已開發市場債券。金融時報估計這將減碼美國公債約800億美元。

美元武器化疑慮 促各國尋替代方案

美國利用美元的特殊地位制裁伊朗等國，則影響美元未來地位。全球外匯交易近9成以美元進行，但美元在各國央行儲備比率過去10年持續下滑，由2015年的64%下滑至2025年底的56%。

紐時說，美國愈發倚賴制裁解決國際衝突，美元作為世界儲備貨幣的永久性也愈受質疑。制裁等同切斷與西方金融體系來往能力，讓愈多國家不滿美國使用經濟力量的方式，尋覓規避美國的替代金融體系。

美財政部外國資產管制辦公室5月與7月共移除160個制裁對象，紐時認為這是避免過度操作金融戰致使他國尋求美元以外的選項；但貝森特8月宣布「經濟放逐行動」，揚言對任何維持與伊朗經濟聯繫的國家祭出次級制裁，仍可能「炸毀全球金融體系」。

歐洲中央銀行總裁拉加德去年5月底柏林演說稱，美國主導的經濟秩序正在崩壞，「零和思維與雙邊強權競賽取代多邊合作。開放性讓路給保護主義」，連體系基石的美元主導地位也出現不確定性，「為歐元在國際上發揮更大作用敞開大門」。

數位貨幣搭橋 避開美元作中介貨幣

此外，美國對手因央行數位貨幣、穩定幣及加密貨幣的興起，在國際交易時多了避開美國金融體系的新管道。在北京主導下，大陸、泰國等國於2021年2月聯合發起「多邊央行數位貨幣橋」平台，以區塊鏈技術讓各國央行直接以自家數位貨幣交易，縮短時間、降低成本及減少美元作為中介貨幣的角色。

不過，全球外匯存底或美元儲備過去十年並無明顯變化，準主權機構的美元比重甚至高於央行，加上湧入美國的準主權資金追求報酬而非安全，美國外交關係協會研究員賽瑟9月15日說世界並未放棄美元，只是將美元從傳統儲備轉移至國有銀行等準主權投資人手中。

最後，儘管川普不曾沒收存放在美國的外國黃金，揚言將格陵蘭納入美國卻讓人質疑其對國際法態度，大西洋理事會非常駐資深研究員譚納鮑說，「各國政府與企業都問，要是美國將經濟槓桿轉頭對付我會怎樣？」