鑽石產業變局／從結婚必買到智商稅 年輕人為何不再迷戀天然鑽石？

聯合報／ 記者許珮絨／綜合報導
隨著婚戒價格考量、勞動人權與環境成本意識抬頭，愈來愈多年輕消費者開始重新評估天然鑽石的價值，轉而尋求更具性價比的選擇。路透
隨著婚戒價格考量、勞動人權與環境成本意識抬頭，愈來愈多年輕消費者開始重新評估天然鑽石的價值，轉而尋求更具性價比的選擇。路透

自1947年戴比爾斯推出「鑽石恆久遠，一顆永留傳」廣告詞以來，天然鑽石與婚姻承諾綁定了大半個世紀，這套消費共識近年卻逐漸鬆動。對當代年輕消費者而言，天然鑽石過去仰賴稀缺性支撐的高溢價商業模式已逐漸失去說服力，許多人甚至將其戲稱為智商稅。

這種質疑首先反映在鑽石的保值性。過去鑽石常被包裝成具有保值乃至增值潛力的資產，但隨著資訊透明化，消費者發現鑽戒售價中有相當部分來自品牌溢價、行銷費用與門市租金等成本，一旦轉手這些附加價值往往難以回收。

二手市場主要依4C標準（克拉、顏色、淨度、切工）與戒托金屬殘值估價，多數1克拉天然鑽戒，正規回收價通常只剩原價的30%至60%，1克拉以下的鑽石折價幅度更大。相較於具備公開市場報價、變現管道成熟的黃金，鑽石非標準化且流動性差，愈來愈難被當成資產配置的選項。

鑽石失去保值光環，價格自然成為年輕人重新衡量這項消費的關鍵。婚禮產業研究機構The Knot今年4月發布報告，人工培育鑽石在美國訂婚戒指市場的市占率已突破6成，自2020年以來6年間增加239%。

培育鑽戒平均花費4300美元，主石平均2.0克拉；天然鑽戒平均花費7000美元，主石平均僅1.6克拉。對預算有限的年輕消費者來說，同等金額下，培育鑽石可以換來更大的克拉數，省下的錢還能用於旅行或投資。

除了價格因素，Z世代是對環境與社會治理（ESG）議題最為敏感的群體之一。天然鑽石每開採1克拉，需翻動約100到250平方公尺土地、消耗480到750公升水資源，且伴隨「血鑽石」與勞工剝削爭議。培育鑽石幾乎不涉及土地開採，用水量也較低，若倚賴燃煤發電碳足跡可能偏高，但「無須挖礦」的形象讓它更貼近年輕消費者對永續消費的期待。

鑽石 結婚 年輕人 戒指 永續

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

把幸運戴在身上！FRED Chance Infinie玫瑰金、白金無限符號藏新意

NBA／巴特勒戴鑽石耳環亮相親曝傷勢復原 嘆「我好想念比賽」

財富消費觀轉變／新富豪捨傳統奢華 改追求人生體驗

財富消費觀轉變／陸90後AI霸總 還是愛買豪宅

相關新聞

鑽石產業變局／從結婚必買到智商稅 年輕人為何不再迷戀天然鑽石？

自1947年戴比爾斯推出「鑽石恆久遠，一顆永留傳」廣告詞以來，天然鑽石與婚姻承諾綁定了大半個世紀，這套消費共識近年卻逐漸鬆動。對當代年輕消費者而言，天然鑽石過去仰賴稀缺性支撐的高溢價商業模式已逐漸失去說服力，許多人甚至將其戲稱為智商稅。

鑽石產業變局／鑽石跌到白菜價 靠AI晶片散熱需求找到第二生命

象徵稀缺與奢華的鑽石，正成為AI晶片大廠競逐的新材料。天然鑽石和人工鑽石如今命運大不同，因實驗室培育鑽石產能快速擴張，天然鑽石價格自2022年高點以來已下跌約45%至60%，人工鑽石則正從珠寶市場走向高階工業材料，隨著AI晶片面臨散熱技術瓶頸，鑽石優異的導熱性能開始受到半導體產業關注。

鑽石產業變局／百年神話淪為變賣品 「鑽石恆久遠」的護城河恐將難以為繼

曾以「鑽石恆久遠，一顆永留傳」締造20世紀行銷經典的天然鑽石巨擘戴比爾斯（De Beers），陷入經營百年來最嚴峻的產業危機。今年上半年公司粗鑽平均售價暴跌32%至每克拉105美元，甚至被迫停止南非主力礦場生產以斷尾求生；母公司英美資源3年來3度調降鑽石事業帳面價值，尋找買家2年多仍無下文。戴比爾斯百年基業動搖，背後是稀缺神話失靈的結構性危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。