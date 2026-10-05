鑽石產業變局／鑽石跌到白菜價 靠AI晶片散熱需求找到第二生命

象徵稀缺與奢華的鑽石，正成為AI晶片大廠競逐的新材料。天然鑽石和人工鑽石如今命運大不同，因實驗室培育鑽石產能快速擴張，天然鑽石價格自2022年高點以來已下跌約45%至60%，人工鑽石則正從珠寶市場走向高階工業材料，隨著AI晶片面臨散熱技術瓶頸，鑽石優異的導熱性能開始受到半導體產業關注。

其中，中國掌握全球大部分培育鑽石產能的優勢，2025年中國培育鑽石產量約占全球63%，官方將鑽石材料列為半導體產業戰略的重點突破領域，讓這項材料能否跨入AI供應鏈，成為觀察中國製造進軍AI產業的新切入點，全球鑽石產業版圖隨之變化。

AI散熱瓶頸 逼出鑽石新用途

AI快速發展，大型語言模型從訓練到推論都需要愈來愈高的運算量，讓GPU熱設計功耗持續攀升，散熱已成為高功率晶片的技術瓶頸。業界分析指出，單顆AI晶片功耗已跨越1000瓦，輝達最新一代Vera Rubin平台更預估接近2300瓦，晶片散熱面臨前所未有的壓力。

晶片產生的熱若無法在毫秒內迅速導出，可能觸發降頻、拖累效能；溫度每升高10度，晶片壽命恐減半。當功耗跨越千瓦等級，傳統銅、鋁散熱器與純液冷方案已難以快速帶走熱量，材料學界因此開始將目光轉向鑽石。

鑽石是已知導熱能力最強的材料之一，高品質CVD（化學氣相沉積）金剛石（鑽石學名）的熱導率，約為銅的5倍、矽的14倍，能在熱點瞬間快速擴散熱量；加上本身是電絕緣體，可直接貼合裸晶表面而不必擔心短路，這些特性也推動鑽石散熱從實驗室走向產業應用。

中國產能大 不代表技術優勢

在這場材料革命中，中國有難以忽視的產能。數據顯示，2025年中國培育鑽石產量約占全球63%，若計入工業級人造鑽石，中國產能占比更逾9成，其中河南又占中國產量約8成，當地形成大規模人工金剛石產業集群，從原材料、設備到生產加工均有布局；鄭州、柘城等地也形成產業聚落。中國官方更已將鑽石材料列為半導體產業戰略的重點突破領域，工信部與國家發改委皆將其納入政策方向。

中國的鑽石產能也開始受到產業界高度關注。輝達今年1月在CES 2026宣布下一代Vera Rubin平台將搭配45度溫水直接液冷，雖未明確提及將導入鑽石散熱方案，但相關傳聞早已在中國市場甚囂塵上。此外，黃仁勳1月底訪中期間在深圳一場私人餐敘中被拍到與超贏鑽石創始人朱艷輝同框合影，照片流出後引發市場揣測，中國鑽石類股應聲走高。

不過有產能與政策支持，不代表中國已完全掌握半導體級材料的技術優勢。河南傳統優勢主要集中於高溫高壓法（HPHT），AI晶片散熱所需的高純度、大尺寸、平整鑽石熱沉，則較倚重CVD技術，中國業者近年也在加緊布局CVD設備與後段精密加工。鄭州超算中心近期已部署金剛石銅模組，據稱熱傳性能提升約80%、晶片性能提升約10%。

鑽石散熱商用化 面臨考驗

不只中國積極部署鑽石版圖，美國新創Akash Systems今年2月向印度最大主權雲服務供應商交付全球首批採用其專利「鑽石散熱技術」的H200 GPU伺服器；Diamond Foundry也已製造出直徑100毫米的單晶鑽石晶圓。英特爾今年6月證實投資鑽石晶圓公司，看好鑽石未來在晶片封裝中的應用潛力。

不過，從實際散熱應用看，一名半導體研究人員向本報表示，鑽石散熱主要改善晶片到冷卻介質間的導熱效率，並非取代資料中心既有的液冷系統，實際應用仍涉及熱膨脹、厚度及介面接合等問題，從材料具備潛力到真正進入成熟商業系統，仍需要時間。

要從產能跨入半導體供應鏈，也還有一連串的嚴峻關卡。AI相關從業人士指出，鑽石散熱面臨大尺寸材料、加工良率、介面熱阻、封裝相容性、成本及客戶認證等問題，且目前純鑽石基板的製造成本仍高達傳統矽基板的40倍，中國製造商能否跨越這些技術深水區，實現高品質半導體鑽石的規模化降本量產，目前仍是未知數，最終能否大規模商用仍取決於實用性、成本、良率及量產能力。