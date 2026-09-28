財富消費觀轉變／陸90後AI霸總 還是愛買豪宅

受到科技變革與社會變遷影響，中國大陸新一代富豪已經誕生，不少80後、90後成為巨富，這些神祕的新富豪，生活與消費模式與前一代富豪相比呈現不少變化。

英國經濟學人指出，大陸目前至少有約30位年紀在40歲左右或以下的白手起家億萬富豪，數量僅次於美國，若算上今年41歲的深度求索（Deepseek）創辦人梁文鋒，比去年增加9人。

其中超過三分之二來自消費品或內容產業，包括7位遊戲創業者、4位茶飲與咖啡品牌創辦人，而AI富豪有3位。

拒跟媒體互動 反喜歡打電動

報導提到，這些新富豪不同於上一代的富豪，不跟官員應酬，而且拒絕跟媒體打交道。同時也不投資房地產，反而喜歡打電動，或是參加日本動漫見面會。

而胡潤研究院發布的「2026胡潤至尚優品—中國高淨值人群品質報告」，則訪調了470位千萬資產的大陸高淨值人士，顯示未來一年投資方向中，黃金位列第一，其次是境外投資如美股、港股。同時，藝術品與收藏品投資的淨減少意向為9.8%，處於近7年以來的最高水平。面對2026年，超過半數人明確表示要削減日用奢侈品開支。

上一代興起的大陸富豪，主要源於改革開放後的創業潮，涵蓋房地產、消費品牌、以及第一代的科技公司，知名人物包含許家印、馬雲、劉永好、王建林、馬化騰、宗慶後等，不少人發家致富都在40歲以後。

對比之下，新一代的富豪們，則更為年輕，像是月之暗面創辦人楊植麟才34歲、霸王茶姬創辦人張俊傑33歲，這些新富豪的作風也更為低調。

此外，部分新一代富豪或者創業家，與父親也形成顯著對比，例如普斯資本董事長王思聰，為房地產巨商王健林之子，其投資主要涉足遊戲、電商、醫療等產業；影視颶風創始人潘天鴻，父親為圓通速遞總裁潘水苗，兩人產業亦相去甚遠。

富豪們消費模式的轉變，影響層面廣大。過去數十年，大陸市場是奢侈品業增長的重要市場，但彭博8月底引述3家研究機構數據稱，大陸市場前25大奢侈品牌7月銷售額下滑超過10%，降幅較6月擴大。

以往大陸富豪動輒豪擲數千萬至上億元美金購買的私人飛機，現在出現「棄買轉租」趨勢。

財經雜誌報導，在2018年，大中華區有600多架私人飛機，如今其中在大陸地區註冊的公務機數量，至去年下滑到剩180架。

而實際上，與經濟學人提到的不同，大陸媒體發現新富豪依舊鍾愛房地產。

鳳凰WEEKLY最近指90後「AI新霸總」把大陸豪宅買空了。文章提到近幾個月，從深圳、蘇州、合肥到杭州，人民幣數千萬甚至上億元的豪宅正被買家「瘋狂掃貨」；多個4000萬至5000萬起售的大平層，半小時售罄；更有頂級豪宅規定驗資，客戶資產不足8000萬，連樣品屋都走不進去。

而這些新富豪們「十分年輕」，大多是一批晶片、AI、新能源、機器人等產業風口的科技創業者或核心高管。

從買給別人看 變成經營生活

其中，杭州是大陸近年崛起的科技城市，轄內科技企業有「杭州6小龍」：深度求索、宇樹科技、遊戲科學、群核科技、強腦科技、雲深處科技，是大陸新興科技的重要陣地。

與之對應的，還有「杭州豪宅6小龍」，號稱買到豪宅6小龍「難度」比入職科技6小龍還高。

有大陸媒體評論認為，說到底大陸有錢人的消費升級只是換了方向。「從買給別人看，變買給自己用；從堆砌物質，變成經營生活」。