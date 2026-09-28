財富消費觀轉變／新富豪捨傳統奢華 改追求人生體驗

傳統億萬富翁往往讓人聯想西裝革履、從私人飛機上走下的有錢人，儘管仍有富豪過著這樣的生活，卻有一批新富豪選擇更低調，金錢也從展現財富轉為探險、延壽等私人體驗，或是留下文化及社會影響。

金融時報8月17日報導，隨著人工智慧（AI）快速成長，催生出一批新富豪。據瑞銀集團統計，截至今年4月的12個月內，全球億萬富翁人數年增13%。

傳統科技富豪的財富個人化屬性極強，所以他們傾向將資產分配於多元投資、慈善基金、奢華地產或私人航太產業。

AI新富則往往把個人股權價值與企業持續獲取算力及資金的籌碼緊密綁定。而且AI新富的財富觀更帶有強烈的國家安全與地緣政治影響力色彩。

妥善運用資源 改善財富不均

在財富再分配的觀念方面，傳統科技富豪回饋社會的方式多為基金會捐贈、教育與公共衛生贊助。AI新富則預見傳統慈善已不足以解決結構性失業與財富不均等問題，應該要更妥善運用資源來應對。

倫敦法律事務所Wedlake Bell資深合夥人羅素說，私人飛機與豪華遊艇過去是超級富豪購物清單的首選，現在看待這些財產則受碳足跡與對持有者聲譽的影響。

觀察新舊富豪的消費行為，全球財富管理機構AlTI公司治理與教育訓練主管希普利說，愈來愈多人不買私人飛機或跑車，「反而更關注如何透過有影響力投資、有意義創業及戰略性慈善活動，活用資金回饋社會」。

原因之一可能是千禧富豪成長過程中目睹極端貧富差距，看待財富比父母或祖父母更負面，渴望用賺來或繼承的錢做有意義的事，也更傾向購買環保住宅、環境友善的度假行程及電動車等永續商品。

另一趨勢為錢優先花在體驗而非物質財產。聖地牙哥遊艇經銷商布朗8月17日告訴金融時報，新科富豪要的不是奢華浮誇的遊艇，而是體型較小、速度更快、航程更遠，能因應太平洋洶湧海象，還能逆流駛入蜿蜒納帕河，並載運許多有趣設備的船隻；與傳統客戶相比，他們也更重視隱私，會要求窗戶貼上深色隔熱貼紙。

不再規畫節稅 視納稅為義務

財產以股票等帳面資產為主，或以存放銀行的流動資產為主，理財觀也不同。法律事務所泰樂信的合夥人利斯特說，累積大量流動財富的人會先投入住宅、汽車及其他有收藏價值資產，之後才將財富投入未來世代及可能影響社會、環境的領域。

法律事務所Wedlake Bell的合夥人布瑞斯威特則表示，輿論分量日增讓「全球富豪現在都認真考慮民眾如何看待其投資決策」。有些富豪會公開表態願繳納更多稅款，繼承財富的世代更是如此。

他說，「如今納稅最多可能比登上富豪榜更容易獲得社會認同。過去財富規畫的主要目標之一是節稅，今天許多人卻把納稅視為社會與道德義務」。

產業人士認為，私人飛機雖能炫富，但數位原生世代乘坐是為了提高效率與低調，不是在社交場合炫耀。

長生不老大夢 砸下巨資研究

據華爾街日報2025年9月分析，超級富豪過去25年已投入逾50億美元研究延壽。矽谷企業家強生每年斥資約200萬美元，每日服用大量藥丸並監測數百項生物數據，將延緩老化當作重要人生計畫。

身家數十億美元的星際大戰之父盧卡斯，則以成立博物館挑戰不可能並留下文化影響力。

9月22日開幕的盧卡斯敘事博物館，旨在見證繪畫、漫畫、壁畫、攝影及雕塑等各種素材的視覺敘事。其妻子賀伯森說，敘事藝術描繪人們深信不疑的神話，繪畫讓其更真實，從而凝聚出一群擁有共同信仰的人，這種信仰也讓人合作而非互相殘殺。

當財富足以買下大多數奢侈品，新富豪將目光轉向一般人買不到的體驗、延長壽命，甚至留下文化遺產。