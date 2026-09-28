領航者經營思維／美AI雙雄布局上市 商業與安全拉鋸

美國AI雙雄OpenAI與Anthropic，雖然都是在德拉瓦州註冊的公共利益公司（PBC），但兩家的發展路徑和經營者思維卻大不同。Anthropic在創立時即註冊為公益公司，目的是在設定商業擴張不影響AI安全的防線。而OpenAI則是後來才轉型為PBC，此舉是為了擺脫非營利結構的束縛，目的是解鎖融資。

OpenAI與Anthropic都有上市的規畫，知情人士9月14日告訴彭博資訊，他說Anthropic有意藉上市募得不亞於美國太空探索科技公司SpaceX上市時的資金。OpenAI則在2025年10月底完成企業重組，除籌措研發先進AI的巨額資金，也讓公司更容易在資本市場定位，包括日後上市；重組後由非營利的OpenAI基金會控制營利的「OpenAI公益公司」。

柏克萊加大法學院教授愛爾達與哥本哈根商學院副教授奧伯格4月22日投書彭博法律，認為組織設計會影響董事會如何決策，以及AI企業如何在利潤與安全間取得平衡。

OpenAI企業重組 未明定基金會決策範疇

新聞網站Axios說，重組考驗OpenAI為公益而生商業模式的極限，批評者也說重組賦予過多權力給一間可能創造出比人類更聰明AI的企業。

財星7月22日投書指出，OpenAI基金會透過特殊N類股掌握董事會組成，並在安全與資安決策上握有特殊權限，但章程未界定這些決策的範疇。基金會目前持股約26%，但董事任命權來自N類股、與經濟持股分離，即使日後出清仍可控制董事會。

Anthropic的「長期利益信託」（LTBT）由一小群顧問組成，目的是在商業壓力日增下，仍發展能為人類帶來長期利益的AI。信託未持有任何股權，卻有權任免董事會多數成員。

金融時報9月4日引述多名熟悉該公司計畫人士稱，Anthropic有意以信託為未來的AI治理建立範本。重大行動包括推出新模型，都須事先通知受託人；受託人每周自行開會，與管理層會面最多每兩周一次，也定期出席董事會議，與創辦人討論重大議題。

Anthropic信託機制 無從證明能約束領導層

但LTBT的主角仍是顧問。另一名熟悉其運作的人士說，信託尚未劃出紅線，也未在利潤與使命間做出重大取捨；這套架構迄今未經衝突檢驗，無從證明當商業與社會目標分歧時能否約束領導層。

賓州大學法學教授波爾曼說，AI在地緣政治與企業層面的競爭都極激烈，平衡更難達成。「這種治理結構能否如預期運作，並隨時間推移服務於雙重甚至更多利益，才是真正的挑戰」。

另一名了解OpenAI結構的人士說，Anthropic內建「停止鍵」，獲85%股東投票權支持即可解除受託人職務，風險因此低於OpenAI。不過這道門檻在上市後可能生變。

愛爾達與奧伯格則認為，重組改變了OpenAI組織設計的底層邏輯。

在重組之前，非營利公益法人監督營利子公司，並以利潤分配上限迫使盈餘回流本業；如今OpenAI有更大的空間追逐利潤、放手競爭。Anthropic則是社會導向型營利事業，使命是在信託監督之下安全發展AI，信託的職責是治理，而非攫取利潤。

表面上兩家都透過公益公司運作，內在邏輯卻截然不同。

Anthropic以使命為中心，以建立安全AI為目的，決策圍繞於此；面對國防契約等敏感領域，自然以安全至上評估。

儘管OpenAI同樣宣稱致力研發有益人類的AI，近日與五角大廈的安全限制談判亦然；但它衝向1兆美元估值上市的動力，使其主要精力落在創造利潤上。