不想背漲價罵名 企業商品悄縮水

在通膨壓力下，不少業者不想背負漲價的罵名又想要轉嫁成本，就會偷偷地減少商品內容、將餐點分量縮水。有業者透露，檯面上幾乎沒人會承認這種作法，但實際上這已經是業內的潛規則，這樣做的確能夠達到降低成本、價格調漲的效果，但這種「縮水式漲價」也牽涉到商譽與削弱消費者的信任度。

過去企業遇到成本上升，有三種選擇：漲價、降成本、退出市場。但當消費者對漲價高度敏感，企業就出現第四種選擇：價格不變，但改變商品內容，且這樣的做法並不罕見。

美式連鎖餐廳「貳樓」今年大動作更換菜單，卻被發現以往早午餐標配的「免費雙飲品」消失，想喝飲料必須額外加價100元，不少網友認為是變相漲價；南韓老字號「橋村炸雞」，也因為將餐點份量縮水三成，還把部分雞腿肉以雞胸肉混合，同樣引發關注。

餐飲業者表示，近年來各種原物料價格都在漲，人力、房租、水電等營運成本也在上升，壓力愈來愈重，其實大家都在苦撐，但是一旦漲價，就要面對排山倒海的罵聲，甚至還有客群流失的風險，因此業者多半對漲價相當慎重，就怕當開第一槍的那一個，默默讓餐點縮水一點、肉小塊一點、滷蛋只給半顆，成了比較普遍的做法。

業者直言，漲價就是坦承成本上升，要轉嫁給消費者，消費者接受與否是一翻兩瞪眼的事情，拚的是過去累計的口碑，如果是動到餐點的分量，但又被消費者發現，觀感的確會比漲價更不好，可說完全就是在賭。

「就賭消費者對些微改變不會察覺、不會帶磅秤來用餐。」業者指出，如果不是超級常客，幾乎不可能察覺這種變化，風險也相對較低。只是一旦被消費者發現，又在社群平台上發酵，恐怕會對商譽形成衝擊，好不容易建立起來的信任度也會崩塌。

先前橋村炸雞事件已經讓南韓政府出手打擊變相漲價行為，推行重量標示制度，業者指出，如果台灣也跟進推出這樣的政策，讓消費者有百分之百的知情權，的確可以改變縮水的行為，但漲價恐怕就會變成常態，可能更加劇通膨。