聽新聞
0:00 / 0:00

不想背漲價罵名 企業商品悄縮水

聯合報／ 記者林海／專題報導

在通膨壓力下，不少業者不想背負漲價的罵名又想要轉嫁成本，就會偷偷地減少商品內容、將餐點分量縮水。有業者透露，檯面上幾乎沒人會承認這種作法，但實際上這已經是業內的潛規則，這樣做的確能夠達到降低成本、價格調漲的效果，但這種「縮水式漲價」也牽涉到商譽與削弱消費者的信任度。

過去企業遇到成本上升，有三種選擇：漲價、降成本、退出市場。但當消費者對漲價高度敏感，企業就出現第四種選擇：價格不變，但改變商品內容，且這樣的做法並不罕見。

美式連鎖餐廳「貳樓」今年大動作更換菜單，卻被發現以往早午餐標配的「免費雙飲品」消失，想喝飲料必須額外加價100元，不少網友認為是變相漲價；南韓老字號「橋村炸雞」，也因為將餐點份量縮水三成，還把部分雞腿肉以雞胸肉混合，同樣引發關注。

餐飲業者表示，近年來各種原物料價格都在漲，人力、房租、水電等營運成本也在上升，壓力愈來愈重，其實大家都在苦撐，但是一旦漲價，就要面對排山倒海的罵聲，甚至還有客群流失的風險，因此業者多半對漲價相當慎重，就怕當開第一槍的那一個，默默讓餐點縮水一點、肉小塊一點、滷蛋只給半顆，成了比較普遍的做法。

業者直言，漲價就是坦承成本上升，要轉嫁給消費者，消費者接受與否是一翻兩瞪眼的事情，拚的是過去累計的口碑，如果是動到餐點的分量，但又被消費者發現，觀感的確會比漲價更不好，可說完全就是在賭。

「就賭消費者對些微改變不會察覺、不會帶磅秤來用餐。」業者指出，如果不是超級常客，幾乎不可能察覺這種變化，風險也相對較低。只是一旦被消費者發現，又在社群平台上發酵，恐怕會對商譽形成衝擊，好不容易建立起來的信任度也會崩塌。

先前橋村炸雞事件已經讓南韓政府出手打擊變相漲價行為，推行重量標示制度，業者指出，如果台灣也跟進推出這樣的政策，讓消費者有百分之百的知情權，的確可以改變縮水的行為，但漲價恐怕就會變成常態，可能更加劇通膨。

漲價 商品 調漲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

記憶體明年還要漲30%起跳！傳蘋果「點頭吞了」…網：果粉會買單

他叫一頓外送等快2小時！外送專法上路 為何讓挑單、拖單更頻繁？

人流減少、借貸成本升 舊金山餐飲業面臨雙重夾擊

外送專法疊單計酬 台灣獨步全球 衝擊外送產業

相關新聞

新物價時代／低物價一去不返 台灣壓力更大

自從2月底美伊開戰後，地緣政治帶動能源成本上升，物價上漲已屬必然趨勢。主計總處日前發布8月最新CPI（消費者物價指數）年增率2.04%，連四個月超過通膨警戒線，這個結果不令人意外，加上近期豪雨不斷，台灣下半年的物價壓力恐怕只會更大。自2022年疫後出現的高物價，疊加至今，已經進入「高基期常態化」時代，國人要有迎接「新物價時代」心理準備。

輸入型通膨來襲 央行不採升息解方

極端氣候推升農產品價格，加上地緣政治牽動能源、運輸成本，全球物價雖逐步降溫，供給面壓力卻一波接一波。當通膨不再是景氣過熱、需求太強，而是從油價、糧價一路由海外「輸入」，一般而言，各國央行面對通膨最常祭升息手段，此時恐怕要重新評估效果。

不想背漲價罵名 企業商品悄縮水

在通膨壓力下，不少業者不想背負漲價的罵名又想要轉嫁成本，就會偷偷地減少商品內容、將餐點分量縮水。有業者透露，檯面上幾乎沒人會承認這種作法，但實際上這已經是業內的潛規則，這樣做的確能夠達到降低成本、價格調漲的效果，但這種「縮水式漲價」也牽涉到商譽與削弱消費者的信任度。

複合型通膨來臨／能源通膨未降 極端氣候雪上加霜

今年以來受美伊戰爭所引發的能源價格與運費大漲，以及聖嬰現象造成的多方效應，極端氣候與地緣政治的雙重交織，正在建構一種新型態的「氣候—地緣政治複合型通膨」。

複合型通膨來臨／AI搶電加熱浪 電網吃緊恐推高全球電價

隨著全球高溫拖累發電效率、推高發電成本，空調大量使用又帶動尖峰電價，加上運輸成本因高溫而上漲，氣候異常不只影響食品價格，也透過電費與運費走入一般人日常開銷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。