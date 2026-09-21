輸入型通膨來襲 央行不採升息解方

極端氣候推升農產品價格，加上地緣政治牽動能源、運輸成本，全球物價雖逐步降溫，供給面壓力卻一波接一波。當通膨不再是景氣過熱、需求太強，而是從油價、糧價一路由海外「輸入」，一般而言，各國央行面對通膨最常祭升息手段，此時恐怕要重新評估效果。

台灣的情況尤其明顯。美國聯準會近日決定升息1碼（0.25個百分點），台灣中央銀行17日召開理監事會議決定走自己的路，並未調整政策利率。台灣央行為何不用升息來抵擋通膨？央行總裁楊金龍強調，今年國內通膨尚屬可控，明年可望回降至2%以下，「還有時間觀察」。這應該是央行選擇不採取升息動作的主要原因。

事實上，台灣過去幾年面對國際能源、原物料大漲，政府曾祭出油價平穩機制、電價調整、減徵貨物稅與關稅等措施。楊金龍認為，油、電價等供給面穩定措施抑制通膨「非常有效」，俄烏戰爭期間台灣物價漲幅低於歐美，也與相關政策有關。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，台灣面臨的是成本上漲造成的供給型通膨，若用升息處理，反而可能先衝擊消費與投資；降低貨物稅、採取補貼等措施可直接從源頭壓低成本，減少後續向終端價格傳導。

不過當通膨成為新常態，金融圈人士表示，央行並非完全沒有角色。若油價、食品及運輸價格上漲後，進一步帶動外食、服務價格與薪資上升，甚至形成民眾「現在不買，以後更貴」的通膨預期心理，原本一次性的供給衝擊，就可能變成持續性的全面通膨，此時升息就會有抑制預期心理的效果。

財經官員指出，未來若極端氣候、能源轉型及供應鏈重組成為常態，抗通膨的責任也很難只由央行承擔。政府必須從能源供應、稅負、庫存、進口來源及弱勢補貼著手，央行則可以靠著貨幣政策，守住通膨預期。

該官員表示，美伊戰爭後，物價狀況不若以往，政策難題已不只是「央行要不要升息」，而是如何分辨物價究竟從哪裡漲起，再決定該從貨幣或財政政策下手。