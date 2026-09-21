新物價時代／低物價一去不返 台灣壓力更大

台灣能源都仰賴進口，高電價、高油價必然會使高物價變成常態，「政府以2%做為政策目標已經偏離實際狀況，未來2%以上會變常態」。

自從2月底美伊開戰後，地緣政治帶動能源成本上升，物價上漲已屬必然趨勢。主計總處日前發布8月最新CPI（消費者物價指數）年增率2.04%，連四個月超過通膨警戒線，這個結果不令人意外，加上近期豪雨不斷，台灣下半年的物價壓力恐怕只會更大。自2022年疫後出現的高物價，疊加至今，已經進入「高基期常態化」時代，國人要有迎接「新物價時代」心理準備。

全球氣候異常 影響物價最大壓力

學者認為，全球氣候異常影響全球糧食生產及蔬果價格上漲，是物價最大壓力，未來還有因應減碳的綠色通膨；台灣短期凍漲的電價、油價，終究要回歸正常，高電價、高油價將使高物價變成常態。加上基本工資上升增加人事成本，房價推升房租上升，因物價具有僵固性，一旦漲價就不會降價，都持續影響民眾的體感通膨。

根據主計總處推估，今年全年CPI仍將超過2%，等於自2022年以來連續三年通膨破2，2025年全年1.66%稍為喘口氣後，今年物價再度衝破通膨警戒線。

台灣物價自2021年4月起進入黑暗期，2022年以來連續三年通膨破2，讓國人飽受多年高物價之苦，直到2025年5月起才跌破2%以下。原本以為今年可以稍獲喘息，不料又因美伊爆發戰爭，荷姆茲海峽遭到封鎖，全球陷入能源危機，國際燃油費及機票上漲，再度推升國內物價。

下半年CPI攀升 短期無紓緩可能

由於美伊戰事未見停戰可能性，主計總處也在8月底上調今年CPI年增率至2.07%，下半年的CPI指數逐季攀升，顯示下半年的物價壓力會高於上半年，且可能延續到明年上半年，意味短期看不到紓緩的可能性。

事實上，過去幾十年支撐「低價生活」的條件，包括全球化分工、低廉能源、穩定供應鏈、廉價勞動力，以及大量進口商品，如今正同時面臨疫情後供應鏈重組、地緣政治、能源轉型、氣候變遷與人工智慧等結構性變化，過去便宜商品已經一去不返。

中央大學經濟系教授吳大任分析，首先，全球暖化產生的後遺症非常大，氣候異常造成全球糧食生產，以及暴雨影響蔬果價格，全球要全力減碳，結果又讓廠商生產成本上升，最終轉嫁給消費者，形成綠色通膨。

美中對抗 反全球化趨勢難以逆轉

另一個是地緣政治影響，吳大任說，無論俄烏或是美伊戰爭，都可以看到戰事對各項資源造成影響，例如俄烏影響的是糧食與能源，美伊主要是能源運輸，都嚴重衝擊生產成本；又如美中對抗後，形成反全球化趨勢，打破過去以便宜製造帶來的廉價供給，但美中對抗短期不會消失，全球化走勢很難逆轉，使得物價很難再回到過去水準。

吳大任說，此外，台灣內部影響國內物價各種重大因素都很難改變，例如最低工資調升，增加人事成本，房價供給有限居高不下，帶動租金往上漲。另外是電價油價，由於台灣能源都仰賴進口，高電價、高油價必然會使高物價變成常態，「政府以2%做為政策目標已經偏離實際狀況，未來2%以上會變常態」。

油價升+AI需求 兩力道拉抬物價

東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，今年有兩個力道推升物價，一個來自地緣政治造成油價上升，屬於成本面推升，另一個則是強勁的AI需求面拉抬，雖然經濟成長率因此創新高，但也因零組件等缺貨造成價格上漲，拉抬物價。

邱達生認為，如果是地緣政治影響物價，雖隨時發生，但也隨時可能結束，如果美伊突然結束，油價就會下跌；需求端亦然，沒有人知道AI何時會泡沫，一旦泡沫來臨，通貨膨脹馬上變通貨緊縮。

邱達生指出，物價問題嚴重性不是來自通膨數字，民眾對已經發生的沒有感覺，擔心的是未來，如果現在到年底CPI都會在2%以上，對民眾就會形成壓力；另一個是絕對值，例如以前一碗滷肉飯50元，現在要90元，即使通膨率不太高，大家感受卻很深。

邱達生強調，基本工資調升，人事成本上升，或是房租上漲進而影響外食費用高漲，這幾年不斷上演，而無論外食或房租，都具有物價僵固性，上漲後降不下來，都會影響民眾對體感物價的感受。雖然對高薪族不會有太大影響，但對領最低工資或是低薪族，衝擊就很大。