複合型通膨來臨／能源通膨未降 極端氣候雪上加霜

今年以來受美伊戰爭所引發的能源價格與運費大漲，以及聖嬰現象造成的多方效應，極端氣候與地緣政治的雙重交織，正在建構一種新型態的「氣候—地緣政治複合型通膨」。

從深度調查與總體經濟分析的角度，這兩大因素並非平行而生，而是在供應鏈、能源結構與生產成本端產生了螺旋共振效應。而物價在此影響下，恐怕再也回不去了。

能源通膨暫時退燒 油氣再漲恐捲土重來

隨著美伊在6月18日簽署停戰備忘錄後，油價開始下滑，通貨膨脹曾經一度退燒。

但因停火而退燒的通膨很快結束，歐元區與南韓的CPI年增率已在8月分別回升至3.3%與3.1%。歐洲央行7月27日就說，美伊在7月重啟衝突，並且引發油氣再次上揚。

一旦荷莫茲海峽長期關閉將逐漸耗盡全球庫存，市場也預期衝突不會很快落幕，致使油氣漲價。

而川普總統9月時更表示，他預計美伊戰爭在期中選舉後「立即結束」，此話似乎是反映戰爭可能會持續更久。

極端高溫乾旱來襲 氣候通膨成隱形推手

物價居高不下的另一個重點則是氣候通膨。據世界氣象組織（WMO）9月3日氣候通報，聖嬰現象持續至2027年2月的機率接近百分之百；熱帶太平洋海溫異常偏高也有利強化聖嬰，大幅改變全球降雨與氣溫型態，加劇極端氣候。

但聖嬰現象並非高溫的唯一原因。WMO氣候資訊處長甘迺迪8月11日解釋，近日席捲歐洲的高溫，是北半球滯留的高壓系統與暖化氣候相互作用的結果。空氣在高壓區累積下沉，下沉時增溫並讓雲層不易形成，導致更多陽光進入同時阻擋外圍冷空氣，熱量於是在大範圍區域累積數天甚至數周。

異常溫暖的海水與乾燥土壤又放大了熱度。今年1至6月全球82%的海域出現海洋熱浪，範圍涵蓋西歐周邊與北極；土壤水分流失後，地面升溫也更快。

高溫加劇的情況，近年已從季節性的異常，轉變為常態性生產損失。

熱與旱帶來農作物減產與價格上揚。聯合國糧農組織（FAO）9月4日的「穀物供需簡報」將2026年全球穀物產量下修為29.8億噸，較去年減產6110萬噸（2.0%），創下2018年以來最大年度降幅。

下修主要來自玉米。目前全球玉米產量估計為13.09億噸，較6月預測值低0.6%。歐盟主要產區法國與波蘭持續高溫少雨，作物生長狀況惡化，單位面積產量預期將低於過去5年平均值。

高溫與其他氣候相關風險因素牽動了國際行情，導致全球8月份食品物價指數上升至133.3點，月增1.9%。

上游漲價不會立刻傳導 食品通膨恐延續數季

但食品物價波動不會讓消費者馬上有感。據歐洲央行經濟學家與薩拉曼卡大學學者2012年研究，原物料價格衝擊對零售食品價格的影響視食品品項而定，可持續3至4個季度。對當期影響近乎於零，到第4個季度才累積出現0.33%的效果。

落差反映在數據中，儘管FAO的國際指數133.3點創近4年新高，歐元區消費端的食品通膨卻僅1.2%，形成上游飆漲，下游僅微幅波動的現象。

除了糧食通膨，極端高溫嚴重限制戶外勞動時間，實質降低勞動產出率，造成單位成本不降反升。同時，高溫也導致水路航運受限，營運成本居高不下。

另外，過往貨幣政策是對抗通膨的有力工具，各國央行傳統以升息來抑制通膨，但對於氣候減產和戰爭效應卻顯得無能為力，過度升息反而可能造成高通膨加上低成長的停滯陷阱。