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複合型通膨來臨／AI搶電加熱浪 電網吃緊恐推高全球電價

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

隨著全球高溫拖累發電效率、推高發電成本，空調大量使用又帶動尖峰電價，加上運輸成本因高溫而上漲，氣候異常不只影響食品價格，也透過電費與運費走入一般人日常開銷。

據國際能源總署2月6日發布2026年電力展望報告，全球用電需求預計在未來五年以平均每年3.6%的速度成長，比過去十年平均增速高出50%；到2030年全球用電量估達3.36萬太瓦時，高於2025年的2.82萬太瓦時。

高溫拖累發電效率 電價成本悄升高

然而，極端高溫與乾燥卻削弱電廠發電量，也推高發電成本。據氣候變遷科學與政策網站「碳簡報」8月4日報導，燃氣發電的效率會隨著溫度升高而下降：在攝氏40度下運作的燃氣電廠，發電量較攝氏20度時減少13%，效率則降低7%。

高溫也影響太陽能板效率。報導引述英國政府調查報告，一旦氣溫高於攝氏25度，每升高1度就削弱太陽板效能0.2至0.5%。不過，高溫期間日照通常充足，往往可抵銷這部分損失。

熱浪還影響核電廠。水溫升高會降低冷卻能力，連帶拖累機組效率；乾旱時可用水量減少，冷卻效果更是大打折扣。

但加拿大麥馬斯特大學研究員塔德羅斯說，冷卻水「溫度升高略微降低反應爐效率，即使升高15度，大型反應爐發電量只損失約6%」。真正限制來自法規：為保護水中生物，法律訂有排放冷卻水水溫上限。

熱浪推升冷氣需求 尖峰電價跟著飆

如2026年7月熱浪來襲，法國57座核反應爐有3座被迫關閉，7座反應爐減少發電，導致發電量降近9%。

輸電系統受到的衝擊甚至比發電系統更大。倫敦帝國學院副教授斯塔菲爾說，英國政府報告顯示，氣溫每升高攝氏10度，電力線路容量下降高達16%。

法國電力公司今年初報告顯示，為因應氣候變遷，法國核電與水力發電未來15年的升級改造費用，每年約6億歐元。

極端高溫也帶動冷氣需求與尖峰電價。IEA報告指出，空間冷卻是建築部門能源需求成長最快的項目，到2035年每年增加近4%，且成長主要發生在新興與開發中經濟體。空調普及明顯增加尖峰用電需求，進而推高電價、削弱供電可靠性。

美國最大電網營運商PJM 7月15日警告，隨著氣溫飆升，輸電線路壅塞加劇，批發電價也隨之上漲。PJM服務範圍涵蓋美國大西洋中部、南部及中西部地區，供應6700萬人用電。

PJM說，由於冷氣用量激增，15日的電力需求在美東時間18時達到164.1吉瓦；而在輸電線路嚴重壅塞下，當天中午前後的批發電價已從稍早的每兆瓦時30美元，飆升至逾300美元。

乾旱衝擊河運 低水位推升歐洲運費

高溫與乾燥也影響運輸。萊茵河最淺的考布水位已經跌至1880年有紀錄以來的最低點，多瑙河的水位也下降至10公分以下。

水位下降迫使駁船減載才能通過淺水區，運價因此大幅上升；鹿特丹到卡爾斯魯厄的柴油運輸成本，更升至彭博2009年開始編纂資料以來的最高水平。

電網擴建速度 跟不上資料中心需求

IEA「能源與人工智慧」報告則估計，資料中心的用電量將從2024年的415太瓦時，增加至2030年的945太瓦時，年成長率為15%。

然而，電網擴建速度恐怕跟不上需求，變壓器、電纜等設備交期在3年內翻倍，新燃氣機組的渦輪機也得等上數年，北維吉尼亞資料中心申請併網更要排隊7年。

路透5月15指出，極端的高溫迫使企業與家庭開啟高耗能的空調系統，乾旱導致水力發電減少，野火與颶風則在夏季打斷電力傳輸。高盛2月研究預測，消費者電價通膨恐在2026至2027年間上升6%。

電價 熱浪 氣候變遷

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