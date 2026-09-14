大陸國家主席習近平預定9月24日訪美，將與美國總統川普進行川習二會。多方報導與官方公開訊息均證實，AI確實是本次會談核心議題之一。雙方並將在月中先行舉行「美中AI安全官方對話」並預先研擬議題框架。

這也是川普第二任期以來，美中兩國首度就AI議題進行的正式雙邊會談。會談焦點將聚焦在「防範自主AI代理人的威脅」、「前沿模型的監管」以及「資訊共享機制」等。

美財長撂話 AI競賽必贏

在美中AI問題過招中扮演重要角色的美國財政部長貝森特9月8日表示，「若AI輸給中國，一切都毫無意義。」他強調，必須擊敗中國，如果中國在這件事上贏了，就沒有所謂的「明天過後」了，如果他們在AI領域超過美國，那其他一切都不重要了。貝森特的談話勢將影響雙方會談的走向。

15諾獎得主 警告AI風險

而在美中將舉行AI對話的訊息傳出後，包含15位諾貝爾獎得主在內的近200位經濟學家及科技領袖，共同發布「我們必須立刻行動」聲明，警告AI可能帶來大規模失業等社會挑戰。

比爾蓋茲 籲全球共管AI

而一個月後的8月下旬，微軟共同創辦人比爾蓋茲也傳出計畫於今年11月訪問中國，目的就是為了降低AI風險，爭取與習近平會面。

比爾蓋茲主張，各國共同監測AI設計新型分子及發動生物攻擊的能力，並成立新的國際組織管理AI風險，制度可借鑑核查機制、國際航空規範及臭氧層保護協議。他接受MIT科技評論採訪時憂心說：「在人工智慧的生物能力、網路能力、社會心理能力、破壞就業市場的能力，甚至缺乏控制方面，我們已經越過了臨界點。」而他對行業外人士對此缺乏關注和討論感到震驚。

除了蓋茲關注的那些全人類都可能遭遇的普遍性的風險，美中各自都有自身的擔憂。

美頂尖模型 現失控跡象

對於美國，是它的頂尖AI模型已有失控跡象。8月4日，英國人工智慧安全研究所（AISI）披露，在對OpenAI和Anthropic的模型進行測試期間，一個AI代理被發現創建虛假的線上身分，並以此身分在未經授權情況下存取安全系統，這暴露出一系列新的安全漏洞。

AISI透過與各大實驗室的自願協議獲得先進的AI模型，並將這些模型放入虛構的網路安全場景中，以測試它們的能力。這一挑戰運行了112次，在總共10回合的測試運行中，偵別出19起未經授權的行為。其中17起行為是由 Anthropic的智能體執行的，其餘2起則是由OpenAI的智能體執行的。

美國的另一個重大風險源自AI與軍事的結合。今年2月底，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡；而委內瑞拉總統馬杜羅1月初被美軍強行控制。兩起行動中，據外媒披露，美軍都使用了AI。但據紐約時報報導，7月中旬，美國空軍曾向各大軍事承包商發出一封措辭嚴厲的信函，要求他們在9月1日前必須徹底清除掉所有武器和控制系統軟體中的Anthropic人工智慧產品，但到了8月美軍又撤回這項要求。

此外，美國也擔憂其前沿大模型被恐怖組織用來對付美國。去年11月，眾議院一致通過「生成式人工智慧恐怖主義風險評估法案」，該法案要求國土安全部定期評估和報告涉及生成式人工智慧的恐怖主義威脅。它並授權與情報機構監控ISIS或基地組織等將AI內容生成進行武器化。

至於中國的擔憂，彭博曾在8月初引述知情人士報導說，北京愈來愈忌憚美國AI開發商Anthropic的Mythos及其他前沿模型，恐被用來對付中國，甚至成為具攻擊力的網路武器。而據稱，北京已開始研擬反制措施，一旦美國對中國AI企業有所動作，就會祭出反制措施。

中共憂AI 挑戰政治底線

另一種焦慮是關於其內在體制的。北京雖大力提倡AI，但仍擔憂其生成內容挑戰中共執政的政治底線；同時，它也同時面臨著AI代理人（Agents）是否失控，以至於對社會穩定帶來衝擊的難題。

由於北京與華府都深切關注強大模型對國家安全、軍事應用及關鍵基礎設施帶來的影響，目前傳出的對話核心議題將鎖定在包括Mythos這類先進前沿模型的發布機制，以及美方會否對中國在模型開放權重上施加限制。另，美方官員也表示，對話目標是阻止強大AI模型擴散至非國家行為者，並防範利用AI模型進行網路攻擊風險。

這些議題顯然仍鎖定在美中自身的安全上，並未能關注比爾蓋茲等人擔憂的全人類風險。但美中之間若能因為對話，避免因AI失控走向相互毀滅，仍然是重要的第一步。