川習二會AI過招／美中各組AI陣營 冷戰正成形

自15世紀地理大發現，貴族侵占平民土地的圈地運動即開始在英國盛行，歷數百年不衰，到了18世紀更因「公有地圍圈法」的制定達到了頂峰。

「矽和平峰會」 反傾銷宣言暗指中國

2025年12月12日，首屆「矽和平峰會」（Pax Silica Summit）在華府登場，由美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）主持，名義上是推動AI與半導體供應鏈安全合作，但沒說出口的宗旨卻是遏制中國的AI發展。當天，美國與日本、韓國、新加坡、英國、以色列和澳洲共7國簽署了「矽和平宣言」，而以嘉賓身分出席的台灣當時雖未簽署，實際上也是潛在的同盟。

其後在今年6月前，印度、挪威等3個北歐國家及阿聯、甚至與中國大陸在南海迭生糾紛的菲律賓共約9個國家，陸續簽署宣言加入，其中，台灣在今年1月27日，由駐美處跟AIT簽署了1份聲明，以非簽署方的模糊角色實質地加入其中。到了6月25日，美國務院舉行新年度的「矽和平峰會」，阿根廷等幾個拉美國家及荷蘭、歐盟、德國等共10個成員加入，其中甚至包括了位於中亞的哈薩克。

重點在於，這一場AI結盟並形同圈地的運動，雖未一字提及中國，但就是針對中國。宣言有一段文字說：「我們相信，真正的經濟安全需要減少對強制性依賴，並與致力於公平市場實踐的可靠合作夥伴和供應商建立新的聯繫。」又說：「我們深知解決那些損害創新和公平競爭的非市場行為至關重要。我們認為，協調合作對於保護私人投資免受國家支持的產能過剩和不公平傾銷行為造成的市場扭曲，以及維護創新和成長的公平競爭環境至關重要。」這裡的「強制性依賴」、以及「受國家支持的產能過剩」及「不公平傾銷行為」都在指涉、並且譴責中國。

該「宣言」並將經濟安全與國家安全聯繫起來，它說，「我們深知協調執行各自政策的重要性，以保護敏感技術和關鍵基礎設施免受相關國家或實體的不當取得、影響或控制」。

「世界AI合作組織」 暗批美泛化國安概念

當華府的圈地運動已經聲勢浩大地鋪開，北京怎能默不作聲？於是，7月藉著在上海舉辦的第9屆「世界人工智能大會」，一個由中國領銜，總共29個國家簽署加入的「世界人工智慧合作組織」（WAICO）在大會開幕的前一天成立。簽署國家也以中國自身的主要盟友為主，其中包括俄羅斯、巴西、南非、寮國、印尼、巴基斯坦、白俄羅斯、塞爾維亞等，亦即是以金磚國家為托底的全球南方國家為主。

令人矚目的是，哈薩克也在其中。哈薩克成了唯一同時加入兩個AI陣營的成員。

習近平在組織成立隔天的世界人工智能大會開幕式上致詞時，也暗自譴責美國。他高度針對性地指出，應當共同反對在人工智能領域「泛化國家安全概念」，把本國安全建立在他國不安全之上、凌駕於他國安全之上的做法。其意即，Pax Silica拿著國家安全當令箭，搞起AI的排外同盟，而全球應共同予以反對與譴責。

雖然這一由中國領軍的WAICO也是號召勢力範圍內的盟友或友鄰加入，形成與Pax Silica分庭抗禮的態勢，但習近平仍在呼喚一個多邊、包容而非排他性的全球AI組織。

美排他、中包容 陣營對抗恐勢不可免

因此，美中這兩項倡議並不是完全等同的概念。WAICO專注於國際人工智慧合作與治理，而Pax Silica則更專注於技術、基礎設施和供應鏈。甚至可以說，WAICO是包容性的，美國及其盟友皆可加入，但Pax Silica則是排他的，中國陣營國家正是它排斥的對象。

所以兩陣營進行的可能是一場AI治理路徑的路線之爭。美方主導的架構偏向「自由市場驅動＋盟友安全管制」，試圖透過出口限制與安全護欄來維持領先；而中國推動的人工智能全球治理行動計畫，更強調多邊主義及低門檻的開放技術生態。

從美國陣營的成員即可看出，除了一些具有礦產資源的成員如智利等，它主要沿著舊有的先進國家或經濟體切割其成員的邊界，旨在藉由壟斷AI技術領先，維繫以美國為首的西方世界對全球的掌控與統治。但中國陣營更講究普遍與包容。習近平前述致詞即表明「在充分發揮人工智能潛力的同時，確保其發展的安全性、可靠性、可控性和公平性」，「為所有人創造包容、開放、可持續、公平、安全和可靠的數位和智能未來」。

不過，目前看來，由美中各自領軍的AI陣營對抗似已勢不可免，一場形同AI冷戰的戲碼似乎正在成形。而究竟最終鹿死誰手？抑或是雙方因AI可能失控，不得不握手言和？全球都在等待這場賽局的答案。