AI自主抗衡大國／我衝算力 打造有「台灣觀點」的AI

全球多國主權AI意識升高，台灣現階段以兩方向布建自己的主權AI，一是建立台灣自主AI模型，另一個則是建置AI算力。除了建置國家算力之外，也以AI算力中心BOO（興建、擁有、營運模式）案，引導民間力量一起建置AI算力。

台灣AI發展政策，目前主要是由行政院「國家人工智慧戰略特別委員會」進行最高統籌，包含國科會、數發部、經濟部、國發會等單位都依照自己的職權、負責不同的AI領域擘劃。

其中，國科會擔任中央執行主管機關，負責推動國家算力建置，也打造台灣自主的大語言模型TAIDE，並擬定整體科研發展政策；數發部負責建立AI風險分類框架、推動台灣主權AI評測與驗證機制，並推動AI算力中心BOO案；經濟部負責推動百工百業AI轉型與資源分配；國發會則統籌列管AI新十大建設方案計畫。

主流語言模型 普遍對繁體中文理解不足

數發部長林宜敬指出，主權AI有兩項重要意義，首先，AI大語言模型的伺服器放在哪個國家，就必須遵守那個國家的法律；再者，由哪個國家訓練出來的大型語言模型，通常就會有那個國家的觀點與意識形態。因此，大部分國家都希望建立自己的主權AI。

目前世界主流的AI大語言模型以美、中兩國研發的模型為主，台灣使用的是繁體中文，目前市面上的大語言模型普遍存在繁體中文理解不足、在地知識有限，以及缺乏台灣觀點等問題。

林宜敬說，即使現在的AI大語言模型都能以繁體中文回答問題，但內容可能套用其他國家的政治敘事、社會脈絡，也因此，台灣必須建立對「台灣價值觀」有深度理解的AI模型。

台灣目前除了有TAIDE大語言模型之外，業者也積極投入發展法務、金融、教育、醫療等垂直領域的主權AI模型，納入我國特有的制度、法規、專業知識與實務情境。

除此之外，算力也是外界相當關注的部分，沒有算力，主權AI發展速度也會受到限制。

政府聯手民間 1年內可達萬片GPU算力

除了國科會建立國家使用的AI算力之外，數發部也正推動AI算力中心BOO案，希望引導民間力量建立台灣算力中心，林宜敬預期，一年之內，台灣會有超過一萬片繪圖處理器（GPU）算力，若以樂觀情境估計，「數量可能明顯超過這個數字」。

今年4月，數發部正式對外公告AI算力中心BOO案後，已經有三家業者申請提案，經過初審之後，已有鴻海旗下的亞灣超算，以及技嘉旗下的技算力科技等兩家業者，進入公聽會等後續程序，有望在今年底完成簽約，明年開始對外提供算力服務。

世新大學法律學院副教授戴豪君認為，台灣在AI的發展上，可逐步拓展語音、特定垂直領域模型及國家級AI資料平台，利用既有的半導體與運算優勢，串聯資料、人才、應用與制度能力，逐步建構更完整的本土AI生態系。

從產業發展角度來觀察，華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章說，AI模型發展正從大量通用語料，逐漸推進至特定領域的專業資料，例如法律、醫療等經專家整理與標註的數據，這類高品質資料未來也可能衍生出新的授權及商業模式。他也建議，媒體、文化與內容產業也是本土AI語料的重要來源，如何建立合理回饋機制，使內容生產者、資料提供者與AI產業形成正向循環，也是厚植台灣本土資料資源的重要課題。