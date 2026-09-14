AI自主抗衡大國／多國布局主權AI 防美中牽制

AI供應鏈正成為國家安全角力新戰場。近來，美國政府接連以國安為由介入AI模型使用與發布，引發外界對AI依賴風險的關注。今年6月，美國政府限制外國人使用Anthropic最先進模型，導致公司一度關閉全球用戶存取權，直到7月初雙方達成安全協議後才重新開放；隨後，OpenAI新模型也被要求分階段發布。接連事件向全球敲響警鐘，當頂尖AI技術掌握在少數美國企業手中，其存取權可能受政府政策與地緣政治影響，凸顯AI依賴正成為新的戰略弱點。

路透報導，中國官員同樣正考慮限制海外使用中國前沿模型。夾在美中兩大AI強權之間，各國政府愈來愈重視主權AI，透過發展本土AI企業與基礎設施，降低對外國供應商的依賴。

這類計畫正大量湧現，歐盟今年6月推出「科技主權方案」，希望成為全球人工智慧領域的領導者，同時維護自身的數位獨立。華盛頓智庫新美國安全中心（CNAS）最新統計，截至2026年上半年，全球已有67個國家及歐盟推動184項政府支持的主權AI計畫，2026年上半年新增41項。

資訊科技產業協會網路安全專家考特妮・蘭向華爾街日報表示，各國建立本土AI能力、培養可替代的服務供應商，目的是為了增加韌性，在未來可能發生服務中斷時保有其他選擇。

全球資金流向美中 規模足以造成「巨大不穩」

法國AI模型公司Mistral AI執行長孟施接受經濟學人專訪時表示，Anthropic遭切斷服務一事頗具啟示性。他認為，發展主權AI不只是避免外交脅迫，如果美中繼續主導AI，全球資金流向這兩個國家的規模將大到足以造成「巨大的不穩定」。

孟施保守估算，未來5至10年內，歐盟每年AI token支出可能相當於目前勞動力成本的十分之一，約1兆歐元（1.1兆美元）。如果現況不變，其中大多數支出將直接流向美國雲端服務商，大規模的資金外流將打擊歐元，進一步推高相關成本。

完整AI自主難實現 各國爭取關鍵領域控制力

然而，要建立完整的主權AI能力極其困難，因為全球AI供應鏈高度連結且彼此依賴。英國智庫皇家國際事務研究所指出，即使是AI超級強權也難以自給自足；對中型國家而言，從模型、算力、能源到基礎設施，打造主權AI的關鍵要素幾乎都受到限制。這意味完全的AI自主難以實現，但各國仍可在部分關鍵領域取得控制力與議價能力。

沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國是中東最積極、資金也最雄厚的AI參與者之一，兩國將重心放在算力與基礎設施。沙國由主權基金旗下AI公司Humain大舉投資資料中心，並與輝達合作打造AI工廠。阿聯則由AI公司G42攜手OpenAI、輝達等企業推進「Stargate UAE」，同時發展Falcon系列模型。不過，兩國的先進AI晶片仍高度仰賴外國供應。

歐洲拚本土AI生態 印度、新加坡聚焦語言模型

歐洲則著重建立本土AI生態。法國積極扶植本土AI產業，支持Mistral AI等模型業者與VSORA等本土晶片設計商，並與輝達等企業合作，在歐洲建立大規模AI資料中心。英國則透過5億英鎊主權AI基金投資本土企業，另投入11億英鎊發展AI硬體、晶片與算力。

印度與新加坡則是從模型與資料切入。印度發展Sarvam AI、BharatGen等本土語言模型，並透過IndiaAI Mission建立公共運算基礎設施，強調「技術主權」。新加坡則發展SEA-LION等開源模型，聚焦東南亞語言需求；同時與Google Cloud、阿里雲等國際企業合作，布局AI基礎設施，保留與全球AI供應鏈的連結。

從算力、模型到資料，各國著力的路徑雖不同，但共同目標都是建立自身AI能力。各國積極興建主權AI基礎設施，也讓輝達成為主要的受益者；從中東到歐洲，輝達都參與當地AI工廠或算力建設。

Counterpoint Research今年8月統計顯示，92%主權AI大型語言模型曾使用輝達晶片訓練。這也凸顯了主權AI的現實，各國希望掌握自身AI能力，卻難以完全擺脫對外部技術與供應鏈的依賴。

新美國安全中心指出，對多數國家而言，主權AI不是消除對外依賴，而是管理依賴，掌握AI產業鏈中最關鍵的環節，其餘透過國際合作與外部供應鏈補足。全球政策制定者面臨的問題，不是能否實現完整的主權AI，而是如何透過夥伴關係、技術部署與治理機制，讓國家對境內AI部署保有自主權。