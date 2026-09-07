解鎖地圖外的國度／「演算法不會收賄」阿爾巴尼亞首創AI部長打貪為何失靈？

阿爾巴尼亞「紅鶴革命」自今年5月爆發，表面上是反對美國總統川普女婿庫許納參與的豪華度假村開發案，背後怒火實則指向沉痾的貪腐及政商關係。公共採購長年是阿爾巴尼亞貪腐問題最嚴重的領域之一，拉馬政府去年端出的解方是讓人工智慧「蒂耶拉」擔任部長，試圖以AI改革採購制度，藉此加速符合加入歐盟標準。

蒂耶拉原本只是政府入口網站的虛擬客服，2025年1月上線，由國家資訊局與微軟合作開發，採用Azure平台並串接OpenAI大型語言模型。同年9月，拉馬政府把蒂耶拉的層級一舉拉到內閣，任命為「AI國務部長」，負責協助處理公共採購，宣稱演算法沒有親友關係、不收賄，也不會受到威脅，能降低裙帶關係對政府標案的影響。

但AI治國實驗好景不常，上任僅3個月，主導開發蒂耶拉的國家資訊局高層就遭特別反貪腐與組織犯罪檢察署（SPAK）調查，涉嫌操縱上億歐元公共IT標案，還涉及恐嚇競爭對手與洗錢。這些標案本應是蒂耶拉要整頓的公共採購領域，防貪工具的製造者卻涉貪，也讓外界質疑蒂耶拉是否從源頭就已失守。

歐洲多位治理政策專家曾警告，人工智慧不是中立技術，若訓練數據與演算法參數由涉入利益輸送的官員設計，這套系統就可能受到既有利益影響，最終淪為替貪腐行徑背書的數位黑箱。

反對派民主黨議員巴柳表示，AI可以當行政輔助工具，無法取代機構的法律責任，也保證不了反貪成效。他認為，在缺乏明確憲法與法律基礎的情況下設置虛擬部長，將讓外界難以確認決策責任歸屬，公共採購這類敏感領域尤其如此。

阿爾巴尼亞科學研究院負責人布拉哈伊也指出，在法律、制度與技術架構尚未完備前，AI稱不上解決公共採購問題的方案，阿爾巴尼亞目前仍缺乏完整的配套法規，也需要建立新方法評估AI系統是否有效。她認為，公共採購本身已經問題叢生，先補強制度基礎，才是推動AI治理的前提。