懷舊風遍世界／重回數位樂土 Z世代文藝復興

西方年輕人在2026年發起的「2016懷舊」，本質上是對「數位原生世代代價」的一次反思，懷念那個科技服務人類，而非人類服務科技的最後歲月。

2016懷舊風起 返回科技服務人類歲月

為什麼是懷念2016年？從新聞與科技文化觀察的角度來看，這一年之所以成為最後的「數位樂土」，被標註為「社群媒體與智慧型手機尚未完全吞噬生活」的最後轉折點，原因在於技術、演算法、硬體與人類之間的平衡，在該年之後發生了根本性的質變。2016年以前的FB、IG等多是真實人際關係的延伸，之後演算法讓社群不再是社交工具，變成被動接受演算法餵養的流量奴隸。

全球首家國家標準判定機構英國標準協會訪問1293名16至21歲的年輕人，50%的受訪者支持晚上10時後實施「數位宵禁」，46%受訪者則表示寧願活在沒有網路的世界裡。4分之3的受訪者則表示，新冠肺炎大流行讓其花更多時間上網，而68%的受訪者說上網對其心理健康造成傷害。

衛報分析，Z世代願意生活在沒有網路的世界，並非想推翻過去幾十年來發生的一切事物，而是網際網路或社群媒體讓其錯失老一輩所擁有的，也就是社群與網路出現前人與人之間更真切而有個性的互動。

隨著人們在社群平台上貼出十年前照片，標註「Happy 2016」、「2016 is the new 2016」，2016年對Z世代中較為年長的人而言是美好回憶的分水嶺。

年輕人夯復古服飾 比起網購更愛店面買

在分析逾390名18至25歲的義大利青年後，義大利博科尼大學管理學院研究員布蘭卡發現Z世代購買復古服飾的主要驅動力是追求獨特與參與時尚。Z世代文藝復興的目的不僅是環保救地球，還隱藏著渴望表達自我、彰顯個性，透過獨特的物件建構個人身分。儘管預算等經濟因素也會產生影響，卻遠不及愉悅感與自我表達來得重要。Z世代也更偏好在市場或實體店面採購。對Z世代而言，體驗實際購物帶來的樂趣與社交，遠比線上購物帶來的便利性更重要。

此外，紀錄與朋友的相聚時光並展示給素未謀面的觀眾，則讓Z世代的友誼與互動商品化。過去的社交互動、尋覓曾經打動自己的歌曲，或是融入次文化群體，過程中都伴隨著某種價值；如今生活更簡化、有效率，也更「網美化」，前述價值卻已流失，讓年輕人渴望師法過去以找回隨過程而生的價值。

科技智庫「諾斯塔實驗室」的創辦人諾斯塔也說，舉凡園藝、開車上班、由零開始學習烹煮食物，日常瑣碎事務看似平凡，卻讓人思緒有了馳騁的空間，激發創造力、反省、甚至是寧靜的滿足感。

拒絕AI的省時省力 從不完美得到滿足感

隨著AI加速流程、最大程度減少付出的努力，愈來愈多責任甚至是決策權交給科技，人類自主性正悄然喪失的風險。人們試著抹除錯誤、不便及努力，卻也是生活意義與成就感的關鍵。

在反覆嘗試烹飪新菜餚的過程中，可以體驗成長、自主及喜悅，AI提供的「零摩擦」生活不知不覺抹平人類情感世界；何況，人類創造力往往是自不完美中迸發。追求零不便的生活反而剝奪我們鮮活的人性。

擁抱不便蘊藏著更深層的自由，一種透過嘗試而學習，因犯錯而對結果負責的自由。當AI預測人類的需求，引導其思想並消除日常生活的掙扎時，也同時稀釋我們的自主權。

Z世代身為第一代「數位原住民」，從小就習慣「即時滿足」。如今社群媒體上完美的生活加劇人們焦慮、攀比及自卑，每次點讚通知雖然觸發多巴胺釋放，卻也讓人沉迷手機，電子郵件、私訊及新聞推播則讓人出現錯失恐懼症。

Z世代因此擁抱不便之美，用「智障型手機」取代智慧型手機，底片相機雖無法馬上看到成果，卻讓Z世代一飽手機相機無法帶來的新鮮感。