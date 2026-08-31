陸復古情緒潮／懷舊潮「對現實的集體回應」

「當一個時代的期待經過時間驗證，卻沒有得到應允的時候，人們就會懷舊、追憶想當年。」致理科技大學國際貿易系教授張弘遠說，會對2016年特別有感的族群，當時多處於青春期、大學或剛進入社會的階段，對人生與未來抱有期待；10年後再回頭，卻發現現實未必如當初想像，這中間便產生了一種「想像的落差」。

張弘遠指出，「2026 is the new 2016」這股懷舊潮「不是從中國開始的」，更接近一股世界性的文化潮流。隨著小紅書、TikTok等平台發展，短影音、時尚與生活碎片快速傳播，「西方對於2016年的召喚和想像也進入到中國大陸」。

懷念2016相對「安全」

他指出，2016這一年「對中國本身沒有特定意涵」，卻在這波懷舊潮中重新被賦予意義。他提及，2016年大陸國家主席習近平已執政，較不會被解讀為對習近平執政前時期的追憶，因此這一年也提供了一個相對「安全」、不牴觸中共意識形態的想像空間。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南則指，「2026 is the new 2016」表面上是流行文化復古，深層其實是年輕人對現實壓力的一種集體回應。這股風潮能在大陸引起強烈共鳴，與青年近年處境密切相關。

「2016與2026最大的差別，是青年對未來的預期改變了。」洪耀南說，到了2026年，青年面對經濟降速、房市低迷、民營企業信心不足、就業競爭加劇與薪資成長壓力，即使接受高等教育，也未必能換得一份穩定工作。

陸恰巧進入發展轉折點

他形容，2016年處於大陸發展的轉折點，「舊的增長紅利尚未消失，新的危機也還沒有全面浮現」。當時出國、留學、消費與跨國就業在成長，「世界看起來是開放的，未來還有想像空間」；但另一方面，經濟降速、房價上漲等問題逐漸浮現。因此，2016像是一個「繁榮的尾聲、收縮的開端」。

去年大陸網路流行的「經濟上行期的美」，也呈現類似集體情緒。紐約時報指出，這股風潮不只懷念2010年代的穿搭、妝容與流行文化，也延伸至對當年工作機會、收入與消費環境的追憶。當年踏入職場的人回憶，曾同時拿到多個工作機會，年終獎金也相當豐厚，也有年輕人透過父母輩的故事與舊影像重新想像那段時期，認為當年的生活更有活力。

針對這種落差，張弘遠指出，2016年前後，接受高等教育的青年持續增加，不少人相信自己有機會透過教育和工作進入更高的社會階層。但10年後，部分人並沒有進入原本期待的社會位置。張弘遠說，當一個人投入教育、工作與職涯準備，最後卻發現，準備的跟這個時代發展方向不一樣，自然會產生失落。

這般落差，也可從近年大陸網路流行語中看見。洪耀南認為，從「內卷」、「躺平」、「孔乙己文學」，到「經濟上行期的美」與如今的「2026 is the new 2016」，背後存在一條共同脈絡，就是青年對「努力就能改善生活」愈來愈失去信心。

科技變化拉開人們距離

除了經濟與社會環境，科技變化也拉開2016與2026間的距離。張弘遠認為，網路本身既是這波全球懷舊潮得以傳播的工具，也是人們重新懷念過去的原因之一。他形容，科技最早只是幫助人們傳播訊息，後來社群平台與演算法逐漸形塑人們如何理解世界，如今AI生成內容甚至讓使用者必須先判斷眼前的照片、影片是真是假。2016懷舊不只是對一個時代或人際關係的復古，也包含一種想回到科技還未全面介入生活、彼此還較容易建立信任的年代。

不過，洪耀南指出，懷舊本身具有選擇性。2016年同樣存在股市震盪、經濟轉型與社會管控加強等問題，並不是毫無壓力的黃金年代。只是在現實不確定時，人們往往會整理過去的記憶，留下比較溫暖、簡單的片段。

在他看來，這波懷舊潮已成為觀察青年處境的「社會情緒指標」。大陸青年對未來的期待，正從追求成功與向上流動，逐漸轉向尋求穩定、安全和避免下墜。「當他們不斷回望過去，反映的正是現實無力感。」