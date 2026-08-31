陸復古情緒潮／懷念2016 「風口」滿天飛年代不再

今年以來，中國大陸社群平台掀起一波「2026 is the new 2016」懷舊風潮，舉凡B站、小紅書、抖音上，「2016年大事件盤點」、「2016年歌單」成為流量密碼。

許多10年前的照片、穿搭、歌曲與影視作品被重新翻了出來，成為最新流行。

2016年有何特別？行動網路改變日常

為何是2016？那年是經濟轉型期的「高光時刻」，大陸行動網路快速擴張，創業熱潮正盛，出國留學、海外旅行也愈來愈普遍。趙雷唱著〈成都〉，周杰倫推出〈告白氣球〉，新海誠〈你的名字〉在大陸院線掀起熱潮。10年後，這些當年的新歌、新電影和網路流行語，成了社群上的「懷舊素材」。

2016年的大陸，手機已深度走進日常。當年底，大陸手機網民接近7億人，叫車、外送、行動支付、直播都在快速成長。很多今天看來再普通不過的生活方式，當時還帶著一點新鮮感。

微信公眾號也在2016年前後迎來活躍期。「10萬＋」是熱門文章的標誌，一篇文章靠朋友圈轉發就可能迅速擴散，媒體人、作家和各類內容創作者紛紛進場。

AI缺乏「真人感」 舊歌舊照再度翻紅

與今天相比，一個明顯差異是當時的網路還沒有生成式AI。社群上的照片和文字，也少了如今常見的精修、模板與AI生成感。2026年AI幾秒就能產出圖片、影片和文案，那些畫質普通、甚至有些粗糙的舊內容，反而顯得更有「真人感」。於是，回頭翻看10年前的熱門事件、舊照片和歌單，成了今天的一種另類流行。

對大陸不少人而言，2016年的文化記憶裡，也少不了台灣元素。那年，周杰倫推出〈周杰倫的床邊故事〉，〈告白氣球〉迅速走紅；五月天發行〈自傳〉，〈後來的我們〉也成為熱門歌曲。10年過去，當年的新歌成為舊曲目，但熟悉前奏一響，很容易把人拉回那段生活。

王心凌重新唱紅「愛你」，掀起大陸一陣懷舊熱潮。圖／取自新浪微博

「愛你」掀回憶殺 王心凌創樂壇奇蹟

2022年，王心凌參加大陸綜藝節目〈乘風破浪〉，重新唱跳〈愛你〉後迅速翻紅，也掀起一波「回憶殺」。上海第一財經報導，當時王心凌相關微博熱搜超過15億次，「王心凌乘風破浪再唱愛你」話題閱讀量達4.8億次；抖音「王心凌男孩」話題影片播放量則達7億次。

王心凌的舊歌也重新攻占音樂榜單。2022年5月27日，QQ音樂流行指數榜前10名中，包括〈愛你〉、〈第一次愛的人〉、〈睫毛彎彎〉等王心凌歌曲占了9席。周杰倫、五月天、張韶涵等台灣歌手的作品，也持續透過演唱會、音樂節目、翻唱影片與短影音，在大陸年輕族群中重新流行。

2016年的另一段文化記憶，來自日本動漫。新海誠〈你的名字〉當年在大陸拿下近6億元人民幣票房，2024年重新上映後依舊吸引人潮。到了2025年底，〈鬼滅之刃：無限城篇〉在大陸取得6.77億元人民幣票房，吸引逾1,600萬人次觀影。中日關係的冰封，沒有擋住大陸民眾對日本動漫的重新擁抱。

從10年前的老歌，到今天的動漫與角色IP，能提供熟悉感、陪伴感的文化產品，始終有人願意埋單。

對部分年輕人來說，比起遙遠的「宏大敘事」，一首熟悉的歌、一部喜歡的動畫，或一個能陪伴自己的角色，更能提供「情緒價值」。

近年大陸經濟疲軟 青年失業居高不下

小紅書上「為什麼懷念2016」相關討論中，有網友坦言「那時候在上升期，未來充滿希望」；有人回憶，2016年剛上大學時，「帶著對未來無比多的幻想和初出牢籠的自由喜悅」，10年後卻已主動辭職待業。也有人稱，2016年「無論工作還是生活都沒啥壓力，很放鬆」，形容那時候「選擇比較多、退路也比較多」。

與近年大陸疲軟的經濟情況不同，2016年正值大陸興起「大眾創業、萬眾創新」熱潮，那時網路產業快速擴張，新公司、新職位和新商業模式接連冒出。有人形容，那是一個「風口」（發展機遇）滿天飛的年代。

到了2026年，大陸持續面臨內需不振、通縮陰霾，青年失業率居高不下，職場上的熱門詞已換了一批。考公、考研、「上岸」（擠進體制內）和追求穩定，成了許多人的選擇。另一方面，AI帶來新職位，也開始改變原有工作。路透6月報導，一些大陸科技、娛樂及廣告企業在導入AI後採取漸進式人力精簡。

往外走，曾是2016年不少人的生活選擇。那一年，大陸出境旅遊超過1.2億人次，出國留學人數超過54萬。這些數字後來還繼續攀升，那年並不是真正的最高峰，而是處在留學、旅行與全球交流快速擴張的階段。出國念書、旅行，與世界接軌，對愈來愈多人來說變得不再那麼遙遠。10年過去，很多人的生活重心也轉了方向。B站與央視市場研究（CTR）發布的〈BILIBILI 2026年輕人消費趨勢報告〉，把「安頓自我」列為3大消費圖景之一。

大陸人口十年劇變 晚婚、少子化加速

大陸年輕人的婚育選擇也在改變。十年間，晚婚、少子女化愈來愈常見，加上買房、育兒等生活成本不低，很多人已不再按照過去「結婚、買房、生子」的順序往前走，而是把更多時間和金錢花在自己身上。十年時間不短也不長，卻深刻映照出時代轉變的模樣。