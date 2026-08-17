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走下神壇的比爾蓋茲／比爾蓋茲神話背後 社會為何需要企業家來當救世主？

聯合報／ 記者許珮絨／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲曾是改變世界的科技天才，也是全球慈善事業的代表人物。當企業家的影響力逐漸跨出商業領域，民眾對企業家的期待度也會隨之提高，期待他們運用財富與專業回應公共問題，一旦現實與敘事出現落差，崩塌的不只個人聲譽，更是社會對富豪救世主模式的信任，批評聲浪將更為劇烈。比爾蓋茲跌落神壇，便是給全球商業界的一記警鐘。

企業家之所以容易被社會視為「慈善英雄」，有幾個原因。一方面是社會無力感的出口。瘧疾、貧窮、疫情、氣候這些問題大到個人使不上力，國家與國際組織又常失靈，一旦有人宣稱能用財富解決這一切，大眾便容易把希望寄託在少數人身上。

史丹佛大學政治學者萊許指出，巨額慈善提供了一種效率的想像，讓捐款人得以繞過緩慢的民主審議程序直接推動改變，這是社會願意把信任交給少數富豪的原因之一。

另一方面，財富也需要一個道德故事。貧富差距容易引發質疑，慈善事業則將財富重新包裝為解決公共問題的工具，讓財富的集中變得可以被接受。調查記者施瓦布在《破解蓋茲迷思》一書中指出，「慈善資本主義」的本質是權力擴張，超級富豪透過龐大基金會，把私人財富轉化為不受民主監督的政治與社會影響力，而形象洗白只是附帶效果。

這套道德資本家的敘事框架，在矽谷早已是標準配備。加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德聲稱賺錢的唯一目的是捐獻慈善、解決人類最迫切的問題，直到2022年平台崩潰，客戶資金憑空蒸發80億美元，人設隨之瓦解。Theranos創辦人霍姆斯則靠著「滴血驗病」的故事拿到上億美元融資，最後以詐欺罪被判入獄逾11年。

當企業家以「改變世界」塑造個人形象，財富、善意與權力的界線因此愈來愈模糊。當形象崩壞、人們開始懷疑善意背後的權力與利益時，真正承受代價的往往是依賴這些資源的慈善計畫與弱勢群體。

比爾蓋茲 神話 企業家

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