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太空賽局未來／SpaceX估值大震盪 挑戰馬斯克溢價

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）6月12日正式掛牌上市。儘管堅信「馬斯克溢價」者瘋狂湧入，認為重演特斯拉奇蹟的時刻已至；但隨著股價呈現開高走低的趨勢，不禁讓人反思投資人相信的是SpaceX的營運與財務狀況，還是對馬斯克的個人崇拜。

SpaceX於8月4日公布上市後首份季度財報，營收優於預期，但因AI及星艦研發面臨淨虧損。這展現了典型的「馬斯克溢價」現象，也就是市場願意給予極高估值，並非基於當前絕對獲利，而是押注其顛覆性的遠景與技術壟斷。

美國財經媒體「The Motley Fool」7月26日報導，特斯拉的股價在過去10年飆升2420%，特斯拉奇蹟讓人相信馬斯克能創造巨額價值，SpaceX估值達1.77兆美元則讓部分投資者擔心首次公開募股（IPO）後可能面臨損失。

美國華爾街投資人查諾斯6月12日告訴紐約時報，SpaceX財務狀況最讓人擔憂。該公司今年第一季就已虧損43億美元，還不斷投入大筆資金在AI研發上。

路透6月9日也報導，縱使馬斯克有明星光環，仍有估值過高的疑慮。SpaceX在2025年淨虧損達49.4億美元，但1.77兆美元是2025年營收的94.53倍。特斯拉目前股價約為其2025年預估營收的16.73倍。雖然SpaceX稱其涉足產業的總營收潛力達28.5兆美元，但前提建立在成功將AI資料中心送入太空並在月球建廠。

投資研究公司晨星報告也說SpaceX的IPO估值過高，實際估值約7800億美元。研究員歐文斯說，星艦能反覆回收使用的機率僅7%，還要證明太空AI資料中心能比地面更便宜、有效率。

路透也說，SpaceX面臨最大問題為AI業務，畢竟軌道資料中心等技術尚未驗證。xAI研發的聊天機器人Grok也落後OpenAI與Anthropic等競爭對手，歐文斯說「不認為Grok是領先AI實驗室之一」。

紐時引述分析人士與投資者說法，馬斯克還有隨意調整商業目標的習慣。他於4月宣布以600億美元收購研發編程軟體的AI新創企業Cursor，似乎想研發前沿AI模型與聊天機器人Grok，但近日又改變方向。SpaceX先後和AI新創企業Anthropic、谷歌協議，提供其未使用的AI算力。

不過，部分投資者仍看好SpaceX可能與特斯拉合併帶來基礎建設互補、供應鏈與原料共享等跨企業技術紅利。線上外匯交易平台iForex分析師休森告訴路透，「未來若特斯拉成功上市，將會被SpaceX收購」。

馬斯克長年來透過特斯拉與SpaceX將僅存在科幻小說的構想變為現實，讓華爾街改變傳統企業估值模式，如今特斯拉不再被視為僅是汽車製造商，而這也複製在SpaceX上。從火箭發射到火星殖民，投資人害怕錯過下一個特斯拉，承受不起缺席的代價才讓SpaceX估值達1.77兆美元。

SpaceX 馬斯克 溢價

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