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太空賽局未來／馬斯克太空AI野心能否成真

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
馬斯克表示，「長遠來看，發展太空AI顯然是擴大計算規模的唯一方法」。路透
馬斯克表示，「長遠來看，發展太空AI顯然是擴大計算規模的唯一方法」。路透

由於人工智慧（AI）快速發展，全球資料中心面臨日益嚴峻的電力與散熱壓力，太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克2月初宣布SpaceX與AI企業xAI合併，未來將部署AI衛星至近地軌道，利用免費且無限的太陽能與真空散熱來解決供電與冷卻問題，以建立新一代運算基礎設施。

SpaceX藉著將低成本重型發射工具「星艦」與xAI的大型語言模型Grok結合，讓星鏈由單純「網路服務」轉型「太空資料中心」。

馬斯克2月初聲明說，考量太空資料中心比地面設施能更有效滿足AI成長中的計算需求，合併目的就是發展太空資料中心。

他說，「目前AI進步依賴大型地面資料中心，需要大量電力與冷卻系統。就算短期內不會造成社區與環境困境，全球AI電力需求也無法光靠地面設施滿足」。

紐約州州長侯可7月14日以資料中心影響環境與電費上漲為由，簽署全美首道行政命令，未來1年將暫停興建用電規模達50兆瓦以上的資料中心。

經濟學人7月22日引述調查，71%的美國民眾反對自家附近建立資料中心，高於2025年的42%。

據SpaceX 6月披露長期計畫，未來有意部署逾百萬枚衛星，成為在太空中運作的軌道資料中心，其計算系統靠太陽能供電。馬斯克說，「長遠來看，發展太空AI顯然是擴大計算規模的唯一方法」。

衛星支援即時AI演算 類似技術星鏈已使用

「AI1」計算衛星配有面積達600平方公尺的太陽能板與散熱結構，能提供160瓩的持續運算功率，峰值電力達250瓩，並透過星際雷射通訊鏈路與星鏈衛星網路互聯。

此外，AI1使用的太陽能陣列與熱管理系統等技術已應用於下一代星鏈V3衛星，低軌道使得訊號傳遞延遲極低，能支援即時AI演算與大型模型訓練。馬斯克6月8日說「這不需要某種不存在的神奇魔法，我們已在星鏈V3衛星上使用很多這類技術」。由於AI衛星負責計算，不需要像星鏈衛星為持續與地面終端建立高速通訊，可以省略最複雜的相位陣列天線。

最大問題在發射成本 至少需降至六分之一

經濟學人說最大問題在發射成本。SpaceX使用獵鷹重型運載火箭將酬載送入軌道的成本約為每公斤1500美元，使用獵鷹9號的成本約為每公斤3400美元；但管理諮詢公司貝恩估計實際成本約在每公斤約600美元。若要與地面資料中心競爭，發射成本須大幅降低在每公斤大約50至100美元。

雖然SpaceX超重型星艦火箭可完全重複利用因而能降低成本，該公司也稱星艦7月24日的第13次試射非常成功，但仍有5具引擎未能重新點燃，加上AI1衛星與V3衛星的體積都過大，無法用獵鷹9號發射，等於寄所有希望於星艦成功，馬斯克估計2027將發射首批AI1衛星恐怕過於樂觀。

至於輻射問題，衛星通訊領導品牌「銥星通訊」執行長戴希說，SpaceX自星鏈的經驗發現處理器、記憶體等許多運算零件已有不錯的抗輻射能力。曾負責星鏈計畫航電系統的物理學家瓦德曼也說，電源供應器等零件較易受輻射影響，但已有技術可解決，SpaceX衛星通常能運行5年以上。

Starcloud去年11月將輝達H100 GPU安裝於Starcloud-1衛星並發射升空。執行長約翰斯頓說，像H100只需稍加屏蔽即可適應太空環境，「壽命與地面相同，甚至可能更長」。

輻射影響故障率 散熱系統需更輕更高效

Google測試發現，V6e晶片雖會隨時間推移受電離輻射影響而故障，但仍能可靠運作約5年。瓦德曼說以軌道資料中心而言故障率還算合理。由於可預見的未來依舊難以實現太空維修，軌道資料中心大約運行5年後，累積輻射造成零件老化將成為主要限制。

另外，在太空中利用輻射散熱的技術已相當成熟，真正挑戰是打造比國際太空站更高效而量輕的散熱系統，畢竟重達6噸的散熱器過於笨重。目前也缺少大規模軌道星座或軌道資料中心的運作經驗，一旦規模擴大能否有效散熱仍待驗證。

牽涉國安風險 盟邦憂洩露敏感資訊

國安風險與外國壟斷也是問題之一。紐約時報2024年12月引述4名知情人士說法，由於馬斯克與SpaceX多次未遵守美國為保護國家機密而制定的通報規定，又經常毫無保留地在社群媒體X上分享包含外交會談等的各種內容，而他在SpaceX擁有最高機密安全許可又能接觸美國機密先進軍事科技，美國國防部監察長辦公室、空軍及情報與安全次長辦公室已啟動安全查核，但迄今未公布調查結果。

美空軍也以馬斯克可能帶來國安風險，拒絕其取得更高層級安全存取權限。國防官員指出，以色列等數個美國盟邦擔心敏感資訊洩露。

太空 馬斯克 SpaceX

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