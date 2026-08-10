估值神話動搖／前沿科技產業資本狂熱 風險大增

每一次科技革命，都會伴隨一波「害怕錯過」（FOMO）的投資心理。從AI、輝達到SpaceX，市場不斷出現新的明星企業，也讓不少投資人擔心，若現在不進場，未來可能再也買不到便宜價格。

投資狂熱與風險管控是一體兩面，當前科技浪潮下的核心風險點有哪些，都是想投入的普羅大眾必須了解，也要有系統性的風險管控框架。

無論是公開市場的科技巨頭，或私募市場的獨角獸，少數幾家企業承載了市場絕大部分的增量估值，如果單一節點的資本收縮，就可能引發全產業鏈的連鎖重估。

金融業人士提醒，真正讓投資人賠錢的，往往不是買得太晚，而是在市場最狂熱時，把風險全都拋在腦後。

運用槓桿操作 報酬更多波動更大

根據統計，今年上半年，美國新成立ETF中，高達三成以上都是槓桿或反向產品，創下歷史新高，也反映市場追逐熱門題材的熱度持續升溫。

不過，愈是熱門的新股，愈容易讓投資人忽略掉第一個風險，也就是槓桿不光只放大報酬，事實上也是放大波動。

券商主管解釋，以目前市場推出的二倍SpaceX ETF為例，其追蹤的是「單日」兩倍報酬，而非長期兩倍績效。

若股價連續劇烈震盪，即使最終股價回到原點，ETF也可能因每日重新平衡機制而產生明顯損耗。發行機構也在公開文件提醒，這類商品原本就是提供短線操作，而非長期持有工具。

股東獲利了結 可能湧現解禁賣壓

第二個容易被忽略的，則是解禁賣壓（Lock-up expiry）。

一般投資人看到的，只是上市初期流通股數有限，因此容易出現「大家搶著買」的情況；但上市數月後，創投基金、早期投資人及員工持股將陸續解除限制，市場供給可能瞬間增加。

凱基證券指出，大型IPO上市時流通股比率平均僅約7%，六個月後可提高至兩成八，一年後更接近五成，意味真正的大量股票，其實是在上市之後才慢慢進入市場。

即使不代表所有股東都會賣出，但只要部分早期投資人選擇獲利了結，都可能增加股價波動。

第三個風險，則是不要把熱門題材等同於好投資。

今年以來，台灣投資人海外投資熱度持續升溫。金管會統計，今年前四月國人透過複委託買賣海外有價證券成交金額已突破四兆元，其中超過七成集中美國市場，而美股交易又以AI及半導體相關個股最受歡迎，顯示台灣投資人早已積極參與這波科技熱潮。

系統風險框架 從三面向進行檢視

金融業人士認為，看好AI長期發展沒有問題，但仍應把公司基本面與市場情緒分開看待。

像SpaceX雖擁有Starlink、火箭及太空基礎建設等長期題材，但目前仍投入龐大資本支出，自由現金流尚未轉正，代表市場買進的更多是未來十年的成長，而不是現在的獲利能力。

對一般投資人而言，與其急著追逐下一家熱門公司，不如先問自己三個問題：買的是企業長期價值，還是市場情緒？使用的是一般股票，還是會放大波動的槓桿商品？有沒有留意未來幾個月的財報、解禁期等可能改變供需的重要時間點？

科技革命或許才剛開始，但市場的狂熱往往比產業發展更快。

真正決定投資成敗的，不見得是有沒有第一時間買到下一個SpaceX，而是市場最熱時，還能把風險放在第一位。