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估值神話動搖／SpaceX破發 考驗AI獨角獸上市

聯合報／ 記者藍鈞達／專題報導
SpaceX跌破發行價，可能代表公開市場開始重新檢視科技巨頭的高估值，替OpenAI（圖）、Anthropic接續上市帶來警示。路透
SpaceX跌破發行價，可能代表公開市場開始重新檢視科技巨頭的高估值，替OpenAI（圖）、Anthropic接續上市帶來警示。路透

市場才剛替下一代科技巨頭取好名字，第一顆「芒果」卻已摔落地面。SpaceX在6月以每股135美元掛牌，股價一度衝上225.64美元，後曾跌至約110美元，不僅跌破發行價逾一成五，也較高點腰斬。

這不光是一檔熱門新股蜜月期結束，更可能代表公開市場正在開始重新檢視科技巨頭的高額估值，替OpenAI、Anthropic接續上市帶來警示。

近期金融市場正在興起「MANGOS」一詞，代表Meta、Anthropic、輝達、Google、OpenAI及SpaceX，涵蓋AI模型、晶片算力、社群平台、雲端服務與太空基礎建設，被視為可能接棒科技七巨頭、主導下一輪市場周期的新明星組合。若按上市公司市值及私人市場估值計算，六家公司規模合計已約14兆美元。

股票正式上線 投資人回頭檢視營運

但MANGOS真正的考驗，不在於名字是否足夠響亮，而是私人市場上的估值神話，能否順利移植到公開市場。

SpaceX上市前集太空旅行、Starlink衛星網路、AI及軌道資料中心等題材於一身，投資人甚至願意用超過百倍營收的價格買進；上市之後股價卻反轉，顯示當股票「正式上線」，投資人終究會回頭追問獲利、現金流及資本支出能否支撐宏大願景。

券商高層表示，「這可能直接影響OpenAI與Anthropic」，因兩家AI巨頭正朝公開市場邁進，市場原本期待三家超級獨角獸接力上市，掀起新一輪科技盛宴。

但SpaceX跌破發行價後，承銷商與投資人對後續新股的定價勢必更為謹慎。市場若從「能否搶到股票」轉向「這個價格值不值得」，OpenAI與Anthropic可能會面臨估值下修、縮減募資規模，甚至調整上市時程的壓力。

SpaceX跌破發行價，可能代表公開市場開始重新檢視科技巨頭的高估值，替OpenA、Anthropic（圖）接續上市帶來警示。路透
SpaceX跌破發行價，可能代表公開市場開始重新檢視科技巨頭的高估值，替OpenA、Anthropic（圖）接續上市帶來警示。路透

諾貝爾獎得主 稱馬斯克是龐氏騙局

更有甚者，近期諾貝爾經濟學獎得主克魯曼以「馬斯克是個人型龐氏騙局」為題發文。

克魯曼並非指控SpaceX涉及法律上的金融詐騙，而是批評市場對馬斯克的信仰形成了自我強化循環：投資人因為相信其天才形象而買進，股價上升又反過來證明其「成功」，吸引更多資金追逐。SpaceX破發，正意味這個循環可能開始反向運轉。

事實上，SpaceX的上市，也在台灣金融業掀起熱度，不只各大券商被捲入這場熱潮。台灣券商當時更開放高資產客戶認購，是台灣首度有機會掛牌前直接參與美股新股配售。

科技巨頭願景 並不是沒有價格上限

券商高層表示，SpaceX的兩道關卡為8月4日公布上市後首份財報，公布後賣壓湧現，盤後股價一度跌幅近9%。隨後面臨高達9.12億股的員工與早期股東限售股解禁，恐對股價會有相當的影響。

然而，即使MANGOS未必因此立即退燒，但SpaceX的走勢已讓市場看到，科技巨頭的願景並非沒有價格上限。它真正跌破的可能不只是發行價，而是動搖投資人認為「只要故事夠大，估值就能一直向上」的信仰。

SpaceX 獨角獸 破發

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