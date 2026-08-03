下一代AI戰場／「超越工業革命」 美中競逐AGI

人工智慧（AI）發展正迎來新的轉折點。過去產業關注打造大型語言模型（LLM），如今焦點逐漸轉向誰能率先實現「通用人工智慧（AGI）」，甚至提前布局比AGI更強大的超級人工智慧（ASI）。從DeepSeek高喊「AGI前夜已至」，到Google拋出ASI藍圖，美中AI競逐已從模型能力之爭，升級為下一世代智慧系統的主導權之戰。

「我們正處在奇點的山腳下，見證人類新時代的黎明。」

今年7月中旬，Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）在社群平台X撰文表示，距離AGI問世可能只剩短短幾年。AGI被視為AI發展的重要里程碑，廣泛定義為具備人類智慧水準的AI系統，不僅能處理單一任務，更能跨領域學習、理解不同知識，靈活執行各種工作。

3大關鍵問題 AGI問世還要數年

事實上，哈薩比斯過去便曾預測，AGI最快有望在2030年前後實現。不過，他也指出，目前仍有3項亟待解決的問題，包含持續學習、長程推理，以及記憶能力。他認為，AI唯有具備像人類一樣長期累積經驗、反思決策並修正策略的能力才算真正跨越AGI門檻，並帶來足以媲美、甚至超越工業革命的巨大變革。

美國發展較早 陸AI龍頭急起直追

隨著全球AGI競賽升溫，近期中國AI產業風向也出現明顯轉變。相較於美國重押發展AGI，過去中國更注重實際應用，不過近期包括DeepSeek、智譜、MiniMax、騰訊等中國AI龍頭企業都開始強調AGI布局，從模型競賽到供應鏈與政策角力，中國正為AGI全面備戰。

今年7月中旬，中國AI新創月之暗面發布最新模型Kimi K3，被市場評為今年度的「DeepSeek時刻」，其性能表現與OpenAI、Anthropic的頂尖模型不相上下，引發全球AI市場與半導體股市震盪。此外，近期愈來愈多美國企業採用成本較低的中國模型，也讓美國政府評估是否針對中國開源AI技術祭出實質禁令。

DeepSeek在6月時釋出徵才公告，要將人力擴增至少一倍，職缺涵蓋全端開發、AI核心系統研發、維運、產品等7大類別，並罕見在公告中直言：「人類正處於AGI前夜」；除了擴大人才布局，企業領導人的公司談話也透露出AGI布局訊號。

智譜創始人唐杰在名為「巨浪已來」的內部信中表示，公司將以「摸高」姿態挑戰當前技術的物理與演算法極限，未來兩年將持續進行戰略性投入，瞄準AGI的下一個技術高地。MiniMax創始人閆俊傑則宣布，在公司實現AGI前將不再領取薪酬，全力挹注前端技術研發。

前OpenAI研究員、騰訊首席AI科學家姚順雨近期則公開表示，「AI是一場長期遊戲，現在才剛開始」，他認為，AI超級應用不會僅止於ChatGPT與Claude Code，未來仍將持續催生源源不絕的新機會。AI發展進入「下半場」後，中國更應建立具備長期戰略視野的AGI組織，持續投入基礎技術研發，將核心技術有效轉化為實際產品，並積極探索新的應用與發展機會。

比AGI更強大 Google拋ASI概念

另一方面，美國AI巨頭也加速布局AGI。今年6月，OpenAI釋出新發展計畫，提出「人人擁有專屬AGI助手」願景，透過高度個人化的AI系統，協助人們處理工作、學習、創作與日常決策，讓AI不再只是工具，而是能理解個人需求、主動提供協助的智慧夥伴。

Google近期也發布研究報告，揭示次世代AI發展藍圖將朝向比AGI更強大的ASI邁進。Google指出，當AI跨越AGI門檻後，能力將加速提升，最終發展成超越人類智慧的ASI。Google形容ASI所展現的能力，將如同一支由數萬名不同領域專家長期合作、累積十年經驗所形成的「超級天才團隊」。這也意謂著全球AI競局將邁向能夠持續自主學習、跨域推理、共同協作，甚至推動重大科學突破的新型系統。

變革伴隨風險 企業應負安全責任

「AGI更像是人類發現電力或火種的時刻」，哈薩比斯指出，AGI將成為人類發明史上最有益、最具變革力量的技術之一，但他也提醒，一旦AGI逐步成熟，人類將有機會步入資源不再匱乏的新時代，醫療、科研、能源、教育等領域都可能迎來革命性突破，這也意謂著社會制度、勞動市場、治理模式及倫理規範，都將面臨前所未有的挑戰。

「愈接近AGI，風險就愈可能浮現，因應行動刻不容緩」，哈薩比斯強調，現階段不只考驗人類能否創造出更強大的智慧，也考驗我們是否有能力與智慧共存，各界需要思考如何確保這項技術被安全、負責任地使用。公共政策必須在鼓勵創新與建立防護機制之間取得平衡，促使企業承擔安全責任，並在關鍵議題上推動跨國合作、共同定義新篇章。