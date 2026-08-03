AI監管拉鋸戰／AI技術武器化 矽谷雙雄危機因應

川普政府將公布新的AI監管行政框架，兩大矽谷巨頭OpenAI及Anthropic如今所面臨的，是企業發展實質困境，包括如何合規，技術倫理與商業利益衝突。

但兩家公司所代表的，又是截然不同的生存姿態與受創路徑。OpenAI極度依賴歐洲龐大的企業級用戶與開發者生態系。Anthropic被點名是「高危險」技術警示者。兩家也都在尋求替代方案，並加大力度遊說白宮。

矽谷雙雄今年以來與川普政府的關係波折不斷，川普2月27日指示所有聯邦機構停用人工智慧（AI）企業Anthropic的技術，國防部隨即與OpenAI簽約、部署其模型至機密網路系統。隨著Anthropic主導的「道德紅線派」在軍事領域失勢，未來AI軍事應用標準將由OpenAI與五角大廈共同制定，這些技術安全堆疊進而形成實質的產業規範。

在Anthropic與國防部發生衝突之前，Google、OpenAI與馬斯克的xAI也都參與試點計畫，但當時其語言模型未應用於機密系統，Anthropic憑藉與帕蘭泰爾合作領先其他競爭對手。

軍事用途紅線引爆衝突

據華爾街日報2月15日報導，美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的過程中，Anthropic曾對其技術扮演的角色向帕蘭泰爾提出質疑，導致防長赫塞斯與五角大廈其他官員認為，Anthropic阻撓軍方使用這些AI系統。

隨後國防部希望透過新合約允許該公司技術用於任何合法用途；Anthropic卻不同意用於大規模監控美國公民或完全自主武器系統，還希望合約條款加入明確措辭，確保其技術是按「可靠與負責」的原則使用。

儘管OpenAI執行長奧特曼2月27日接受美國財經媒體CNBC採訪時說，「我不認為五角大廈應該用國防生產法威脅這些公司」，不到12小時卻在社群媒體上宣布：「今晚，我們與美國戰爭部達成協議，將我們的模型部署到他們機密網路中」。

紐時指出，奧特曼警告五角大廈，給Anthropic貼上供應鏈風險的標籤將對國防部與科技業的關係產生寒蟬效益。OpenAI也不希望其技術應用於大規模監控美國公民或完全自主武器之上。

事實上，OpenAI僅在代碼等技術層面上擁有絕對控制權，作戰決策仍由國防部掌握。CNBC引述一名知情人士說法，稱奧特曼3月3日告訴全體員工，五角大廈明確告知該公司「無權就國防部如何使用其AI技術做出操作性決定。也許你認為空襲伊朗是好的，而入侵委內瑞拉是壞事，但你無權對此發表意見」。

倫理立場反成品牌資產

隨著Anthropic與OpenAI都準備首次公開募股，據富比世報導，Anthropic雖然失去2億美元合約，被列入供應鏈風險清單也會波及其企業合作關係、投資者基礎，並衝擊其與雲端基礎設施夥伴的合作。

但相較於奧特曼的妥協，Anthropic的拒絕討好形成鮮明對比，已轉化為其招股書的信任資產。衝突爆發後幾天，Claude快速攀升至APP Store榜首，用戶規模持續擴大，營收成長速度已超越OpenAI。Anthropic創造金錢難以買到的東西：贏得了全球最關心『AI責任與倫理』的用戶信賴。

儘管兩大巨頭今年上半年與政府關係有截然不同形式，但隨監管框架出現，他們的反彈卻有某種一致性，因為兩家公司都可能被迫將「最高機密模型」拱手讓白宮國家網路總監辦公室（ONCD），進行30天安全審查。

矛盾的是，Anthropic先以倫理立場支持監管，如今卻又被過度監管打壓商業生存，這個團隊面臨諷刺性的難題。OpenAI則是先前與白宮友好互動，但如今也面臨到尷尬的處境。

川普政府監管行動框架等於是對AI企業的「行政許可制」，矽谷雙雄不再只是獨立的獨角獸，未來他們被迫納入美方國家安全體系，成為「美國隊」的成員，代價則是全球化市場的分裂。